Internacional x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão

O Internacional recebe o Corinthians nesta quarta-feira, 1º de outubro, às 19h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo no Prime Video.

Será o primeiro jogo de Ramón Díaz no Beira-Rio. O técnico estreou no sábado passado, 27, no empate com o Juventude, no Alfredo Jaconi. O treinador contará com os retornos de Bernabei e Aguirre, que cumpriram suspensão. Com 28 pontos, o Inter está a seis pontos do Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento, e precisa voltar a vencer para se afastar ainda mais do Z4.

Depois de fazer um grande primeiro tempo contra o Flamengo, o Corinthians até saiu na frente, mas perdeu de virada, em casa. Yuri Alberto errou um pênalti ao tentar uma cavadinha que não enganou Rossi. O centroavante está fora do jogo desta quarta, por suspensão. Memphis Depay também será desfalque. O Timão tem 29 pontos.

Prováveis Escalações:

Internacional:

Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique, Romero e Alan Patrick; Carbonero e Borré.

Corinthians:

Hugo Souza, Gustavo Henrique, João Pedro, Raniele, José Martínez, Matheus Lima Beltrão Oliveira, Matheuzinho, Maycon, Breno, Guilherme Inácio, Yuri Alberto.

Onde assistir ao vivo o jogo do Internacional hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, 1º de outubro, entre Internacional e Corinthians terá transmissão ao vivo no Prime Video.

Como assistir online o jogo do Internacional hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Prime Video.