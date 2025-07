Quando o Brasileirão volta? Veja a programação e onde assistir aos jogos após o Mundial de Clubes

A Copa do Mundo de Clubes acabou para o Brasil nesta terça-feira, 8, com a eliminação do Fluminense, após ser derrotado pelo Chelsea por 2 a 0. A final do Mundial de Clubes ocorrerá neste domingo, 13, às 16h, colocará frente a frente PSG e Chelsea.

Agora, a atenção se volta para o Campeonato Brasileiro, que entra em sua 13ª rodada neste fim de semana. Como último time nacional a retornar de sua participação no torneio internacional, o Fluminense teve seu jogo contra o Mirassol, programado para o próximo domingo, 13, adiado. A nova data da partida ainda não foi definida.

Outro confronto que também teve sua data adiada é o clássico entre Santos e Palmeiras, válido pela mesma rodada. A data do embate entre os times segue sem confirmação.

Cabe lembrar que os jogos da 12ª rodada que envolviam os quatro clubes brasileiros que participaram da Copa do Mundo de Clubes – Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras – já haviam sido adiados anteriormente.

Veja as datas, horários e onde assistir aos jogos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro:

Sábado, 12/07:

16h30 – Flamengo x São Paulo (Maracanã) – Globo e Premiere

16h30 – Internacional x Vitória (Beira-Rio)

18h30 – Vasco da Gama x Botafogo (Mané Garrincha) – Premiere

21h00 – Bahia x Atlético Mineiro (Arena Fonte Nova) – Sportv e Premiere

Domingo, 13/07:

19h00 – Corinthians x Red Bull Bragantino (Neo Química Arena) – Record, R7, Playplus, CazéTV e Premiere

20h30 – Cruzeiro x Grêmio (Mineirão) – Prime Video

20h30 – Fortaleza x Ceará (Arena Castelão) – Premiere

Segunda-feira, 14/07:

20h00 – Juventude x Sport (Alfredo Jaconi) – Sportv e Premiere

Quais são os jogos adiados do Brasileirão*:

Rodada 12:

Fluminense x Ceará

Botafogo x Mirassol

Palmeiras x Juventude

Sport x Flamengo

Rodada 13:

Santos x Palmeiras

Mirassol x Fluminense

*Por enquanto, as partidas adiadas não têm novas datas.