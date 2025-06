Jogos de hoje, segunda-feira, 2 de junho, onde assistir ao vivo e horários

Os destaques do futebol desta segunda-feira, 2, são os sorteios das oitavas de final da Libertadores, Sul-Americana e da Copa do Brasil, além dos confrontos entre Chapecoense x Amazonas e Paysandu x Criciúma pela Série B do Brasileirão. No futebol feminino, a Seleção Brasileira enfrenta o Japão em amistoso internacional, com transmissão ao vivo no Sportv.

A programação ainda inclui partidas das Séries C, Campeonato Uruguaio, playoff da Terceira Divisão Italiana e Concacaf feminino sub-20.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Sorteios

12h - Sorteio das Oitavas da Libertadores e Sul-Americana - YouTube da Conmebol

13h30 - Sorteio da Segunda Fase da Copa do Brasil Feminina - YouTube da CBF

15h30 - Sorteio das Oitavas da Copa do Brasil - YouTube da CBF

Brasileirão Série B

19h - Chapecoense x Amazonas - ESPN e Disney+

21h - Paysandu x Criciúma - Disney+

Brasileirão Série C

19h30 - Ponte Preta x Ypiranga - DAZN e Nosso Futebol+

19h30 - São Bernardo x CSA - Nosso Futebol (YouTube e PPV)

Amistoso Internacional Feminino

20h - Brasil x Japão - Sportv

Campeonato Uruguaio

19h - Boston River x Juventud - Disney+

Terceira Divisão Italiana (Playoff de acesso)

16h15 - Ternana x Pescara - FIFA+

Concacaf Feminino Sub-20

17h - Panamá x Nicarágua - Disney+

20h - México x Canadá - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil feminino hoje; veja horário

O jogo Brasil x Japão, amistoso internacional feminino, terá transmissão ao vivo no Sportv, às 20h.

Qual canal irá passar o jogo Chapecoense x Amazonas pela Série B?

O jogo Chapecoense x Amazonas será transmitido ao vivo às 19h, na ESPN e Disney+.

Onde assistir ao vivo Paysandu x Criciúma pela Série B?

A partida Paysandu x Criciúma terá transmissão ao vivo no Disney+, às 21h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira, 2.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira, 2.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira, 2.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira, 2.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

20h - Brasil x Japão - Amistoso Internacional Feminino

ESPN

19h - Chapecoense x Amazonas - Série B

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

17h - Panamá x Nicarágua - Concacaf Sub-20 Feminino

19h - Chapecoense x Amazonas - Série B

19h - Boston River x Juventud - Campeonato Uruguaio

20h - México x Canadá - Concacaf Sub-20 Feminino

21h - Paysandu x Criciúma - Série B

CBF TV (YouTube)

13h30 - Sorteio da Copa do Brasil Feminina

15h30 - Sorteio da Copa do Brasil

Conmebol (YouTube)

12h - Sorteio da Libertadores e Sul-Americana

DAZN

19h30 - Ponte Preta x Ypiranga - Série C

Nosso Futebol

19h30 - Ponte Preta x Ypiranga - Série C (Nosso Futebol+)

19h30 - São Bernardo x CSA - Série C (YouTube e PPV)

FIFA+

16h15 - Ternana x Pescara - Terceira Divisão Italiana

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.