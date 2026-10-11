Esporte

Shopee é a nova patrocinadora master do Corinthians

Acordo é válido até o fim desta edição do Campeonato Brasileiro, e o clube ainda tem nove partidas na competição

Corinthians anuncia Shopee como patrocinadora master até o fim do Brasileirão (Divulgação/Corinthians)

Corinthians anuncia Shopee como patrocinadora master até o fim do Brasileirão (Divulgação/Corinthians)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 16h39.

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A Shopee é a nova patrocinadora master do Corinthians. O clube anunciou o acordo neste domingo, 11, logo após divulgar que Clarence Seedorf é o novo técnico da equipe masculina.

O contrato com a plataforma de comércio eletrônico é válido até o fim desta edição do Campeonato Brasileiro, e a estreia da marca na camisa será no clássico contra o Palmeiras, às 17h30 (de Brasília), no Nubank Parque. O Corinthians ainda tem nove partidas na competição, incluindo o Dérbi.

"A Shopee é uma empresa global, gigante em seu segmento, e ficamos felizes com a parceria. Sua chegada valoriza a nossa marca e amplia a relação com o nosso torcedor", declarou Osmar Stábile, presidente do clube.

O superintendente comercial, Sandor Romanelli, disse que o e-commerce se tornou um segmento importante para a economia nacional e que a Shopee já estava no radar do clube na busca por empresas líderes em mercados estratégicos. Segundo ele, a parceria não se limita ao patrocínio e tem "possibilidades diversas de crescimento" entre as duas marcas.

O que prevê o acordo

A marca aparecerá na camisa alvinegra, nas placas de publicidade da Neo Química Arena e nas redes sociais do clube. A parceria também prevê descontos na venda de camisas do Corinthians na plataforma.

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