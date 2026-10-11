Palmeiras x Corinthians: horário, onde assistir e prováveis escalações

Dérbi: Palmeiras mira a liderança e Corinthians tenta fugir do Z-4 (Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
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Publicado em 11 de outubro de 2026 às 10h23.
Palmeiras e Corinthians entram em campo neste domingo, 11, às 17h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo. O clássico vale pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O time de Abel Ferreira soma 60 pontos e está a um do líder Flamengo, que enfrenta o Fluminense no mesmo horário. Se vencer o Dérbi e o Flamengo tropeçar no Fla-Flu, o Verdão reassume a primeira posição.
O Corinthians chega ao clássico após sete derrotas seguidas. Na 16ª colocação, tem 32 pontos em 29 jogos e apenas um ponto de vantagem sobre o Internacional, que abre a zona de rebaixamento.
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Barboza), Andreas Pereira e Arias; Flaco López e Vitor Roque.
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, André Carrillo (Allan) e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.
A partida será transmitida pela TV Globo (TV aberta), pelo ge TV (YouTube) e pelo Premiere (TV fechada).