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Petrobras volta atrás e cancela aumento anunciado para a gasolina

Estatal corrige comunicado e informa que preço com tributos cairá R$ 0,19 por litro para as distribuidoras

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 11h47.

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A Petrobras voltou atrás no anúncio de aumento da gasolina e informou, na madrugada desta quinta-feira, 10, que o preço com tributos terá redução de R$ 0,19 por litro para as distribuidoras. A correção foi divulgada horas depois de a estatal comunicar uma alta no mesmo valor.

O primeiro comunicado, publicado às 20h44 de quarta-feira, 9, foi retirado do ar. Às 00h53, a companhia esclareceu que a mudança corresponde apenas ao encerramento de um desconto concedido no âmbito da subvenção federal.

Segundo a Petrobras, o desconto de R$ 0,44 por litro deixa de ser aplicado nesta quinta-feira. Com isso, o preço médio de venda da gasolina A às distribuidoras passa a R$ 3,05 por litro.

Ao mesmo tempo, a redução de R$ 0,63 por litro nas alíquotas de PIS/Pasep e Cofins, anunciada pelo governo federal, supera o desconto encerrado. O resultado é uma queda líquida de R$ 0,19 por litro no preço com tributos, em comparação com o valor praticado até quarta-feira.

Sobre o diesel, a Petrobras informou que aguarda a publicação dos atos legais necessários para avaliar e implementar a nova subvenção anunciada pelo governo.

*Com informação do Globo

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