Sorteio Libertadores e Sul-americana 2023: veja os confrontos das oitavas de final

A Conmebol realizou nesta quarta-feira, 5, o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Libertadores e Sul- Americana 2023. Após o encerramento da fase de grupos, os confrontos do mata-mata estão definidos.

Na Libertadores, com oito grupos na primeira fase, os dois primeiros colocados avançaram para os confrontos de mata-mata. Estarão nas oitavas, seis times brasileiros, quatro times argentinos, dois colombianos, um uruguaio, um boliviano, um paraguaio e um equatoriano.

Os times foram separados em dois potes. O pote 1 tem todas as equipes que se classificaram na primeira posição e o pote 2 tem todas as equipes que avançaram em segundo. Nesta fase, os clubes do pote 1 enfrentam apenas times do pote 2. A Conmebol não impede que times do mesmo país se enfrentem e nem equipes que estavam no mesmo grupo.

Pela Sul-Americana, as oito equipes líderes de seus grupos, enfrentam os vencedores dos jogos playoffs. Os confrontos dos playoffs são definidos da seguinte maneira: o melhor segundo colocado em grupo da Sul-Americana enfrenta o pior terceiro da Libertadores; o segundo melhor da Sul-Americana joga contra o segundo pior da Libertadores, e assim por diante.

Veja os confrontos da oitavas de final da Libertadores 2023

Atlético Nacional x Racing

Bolívar x Athletico PR

Flamengo x Olímpia

Atlético MG x Palmeiras

Deportivo Pereira x Independiente Del Valle

Argentinos Juniors x Fluminense

River Plate x Internacional

Boca Juniors x Nacional

Veja o Chaveamento da Libertadores 2023

Veja os confrontos da oitavas de final da Sul-Americana 2023

(Sporting Cristal x Emelec) x Defensia y Justicia

(Barcelona x Estudiantes) x Goiás

(Colo-Colo x América MG) x Bragantino

(Independiente Medelín x São Lorenzo) x São Paulo

(Nublense x Audax Italiano) x LDU

(Libertad x Tigre) x Fortaleza

(Corinthians x Universitario) x Newell's Old Boys

(Patronato x Botafogo) x Guarani

Veja o Chaveamento da Sul-Americana 2023

Que dia começam as oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana 2023?

Os jogos das oitavas serão nas semanas de 2 e 9 de agosto. Os times brasileiros terão os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil e quatro rodadas do até o dia de entrar em campo pelas oitavas das competições.