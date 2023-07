Resultado da Copa do Brasil: São Paulo vence o Palmeiras no Allianz e avança para semifinal

Após a classificação de Flamengo e Grêmio na quarta-feira, a Copa do Brasil conheceu o seu terceiro semifinalista na noite de quinta-feira, 14. O São Paulo venceu o Palmeiras de virada por 2 a 1 no Allianz Parque e avançou para fase decisiva. No jogo de ida, no Morumbi, o tricolor paulista ganhou por 1 a 0.

Em busca do seu primeiro título da competição, o São Paulo espera Corinthians e América-MG, que se enfrentam no sábado às 16h30.

Como foi a vitória do São Paulo contra o Palmeiras na Copa do Brasil?

No início do jogo, a maré parecida ao favor dos donos da casa. Empurrado pela sua torcida, o Palmeiras buscou encurralar o São Paulo nos primeiros minutos, mas teve dificuldades para criar grandes chances. O São Paulo buscou reforçar a marcação e puxar contra-ataques. A melhor chance da primeira etapa foi com Caio Paulista, que perdeu o gol na cara de Weverton.

A pressão alviverde deu resultado sem querer. Em jogada pela esquerda, o lateral Piquerez tentou cruzar, a bola pegou efeito e foi direto para o gol, sem chances para o goleiro Rafael. O resultado do primeiro tempo levava a partida para os pênaltis.

Na etapa final, mesmo atrás do placar, o São Paulo voltou mais organizado que o Palmeiras. O empate saiu após jogada de Luciano e gol de Caio Paulista, um dos destaques da partida. A virada tricolor aconteceu em seguida, mas o gol de cabeça de Calleri foi invalidado pelo árbitro Anderson Daronco, que viu falta de Diego Costa em Zé Rafael.

Abel Ferreira tentou mudar a equipe com a saída de Dudu e Endrick, mas as alterações pareceram dificultar ainda mais a criação palmeirense. Em noite apagada, Raphael Veiga buscava o jogo na defesa, mas suas ações eram pouco efetivas. E o que parecia ruim para os donos da casa, ficou pior. Após vacilo da defesa, David e Juan tabelaram, e David saiu na cara de Weverton e só teve o trabalho de empurrar para as redes e definir o placar.