Semfinal da Copa América: Drake aposta R$ 1,6 milhão contra a Argentina

Poucas horas antes de uma das semifinais da Copa América, entre Argentina e Canadá, o rapper e produtor canadense Drake apostou US$ 300 mil (aproximadamente R$ 1.625 milhão) que seu país vencerá e mandará os albicelestes para casa. As duas seleções se enfrentam nesta terça-feira, às 21h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos.

A aposta foi compartilhada pelo próprio artista em um story em seu Instagram. Na publicação, ele mostra a captura de tela da quantia apostada pela vitória da seleção canadense. Caso a aposta se concretize, o cantor ganhará US$ 2.880 mil (aproximadamente R$ 15.609 milhões), já que uma vitória do Canadá paga 9,60 vezes o valor apostado no site de apostas.

Na imagem, o rapper ainda faz uma brincadeira com jogo de palavras. "Isso pode dar Messi" (em tradução livre). Na frase, ele troca a palavra messy, que em inglês significa bagunça pelo sobrenome do capitão da seleção, Messi.

A aposta de Drake ocorre em um momento em que o técnico da seleção do Canadá, Jesse Marsch, considerou uma "vantagem" o fato de sua equipe já ter jogado uma partida inicial contra a seleção argentina em Atlanta, na fase de grupos. "Agora conhecemos a qualidade e o nível em que jogam. Isso nos beneficia mais do que a eles", destacou o treinador.

Argentina e Canadá se enfrentam, nesta terça-feira, às 21h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos. O duelo é o primeiro jogo das semifinais da Copa América 2024. O jogo entre Argentina x Canadá será transmitido pela TV Globo (canal aberto) e SporTV (canal fechada).

Escalação da Argentina x Canadá

Provável escalação da Argentina: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julian Alvarez, Angel Di Maria. Técnico: Lionel Scaloni

Provável escalação do Canadá: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Tajon Buchanan, Stephen Eustaquio, Ismael Kone; Liam Millar, Jonathan David, Cyle Larin. Técnico: Jesse Marsch.

O jogo desta quarta-feira, 21h, entre Argentina e Canadá terá transmissão ao vivo na Globo, SporTV e Globoplay.

