Argentina x Canadá: onde assistir e horário pela Copa América

A Argentina e Canadá se enfrentam nesta quarta-feira, 9, às 21h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A partida é válida pela Semifinal da Copa América e terá transmissão na Globo, SporTV e Globoplay.

A seleção argentina chega à semifinal embalada por uma campanha invicta, com destaque para o desempenho de Lionel Messi, que marcou três gols e deu quatro assistências até agora no torneio. Do outro lado, o Canadá surpreendeu ao chegar às semifinais pela primeira vez, contando com atuações sólidas do meio-campista Alphonso Davies e do atacante Jonathan David.

Onde assistir ao vivo o jogo da Argentina x Canadá hoje pela Copa América?

O jogo desta quarta-feira, 21h, entre Argentina e Canadá terá transmissão ao vivo na Globo, SporTV e Globoplay.

Como assistir online o jogo da Argentina x Canadá hoje?

Você pode assistir a partida online pela Globoplay.



*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.