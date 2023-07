São Paulo se aproxima da contratação de James Rodríguez

O São Paulo está próximo de acertar a contratação de mais um grande astro. Trata-se do meia colombiano James Rodríguez, ex-Real Madrid, que está próximo de ser oficializado como novo reforço do tricolor paulista.

Negociações

O clube avançou nas negociações com o meio-campista nesta quarta-feira e encaminhou um acordo por um contrato de dois anos com o jogador. Ele tinha uma proposta do MLS, mas optou por acertar com o clube paulista. As informações são do 'ge'.

James Rodríguez está sem clube atualmente e pode ser contratado sem custos pelo São Paulo. O último clube defendido pelo meio-campista foi o Olympiacos, da Grécia, onde fez 23 partidas, marcou cinco gols e deu seis assistências.

No São Paulo, James Rodríguez irá reencontrar o lateral-direito Rafinha, com quem atuou junto no Bayern de Munique, da Alemanha