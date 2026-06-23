Esporte

Fase de grupos copa 2026

Bernardinho define 14 jogadores para o jogo Brasil x Ucrânia na VNL; veja lista

Técnico escolheu os atletas relacionados para a estreia do Brasil na segunda semana da Liga das Nações de Vôlei, contra a Ucrânia, em Liubliana

Bernardinho: seleção brasileira chega ao jogo contra a Ucrânia invicta (Mariusz Pałczyński / Wagner Foundation)

Bernardinho: seleção brasileira chega ao jogo contra a Ucrânia invicta (Mariusz Pałczyński / Wagner Foundation)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 23 de junho de 2026 às 15h46.

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O técnico Bernardinho definiu os 14 jogadores relacionados para a estreia do Brasil na segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026. A seleção enfrenta a Ucrânia nesta quarta-feira, 24, às 11h30 (de Brasília), em Liubliana, na Eslovênia.

Após uma primeira semana perfeita em Brasília, com vitórias sobre Irã, Bélgica, Sérvia e Argentina, o treinador promoveu mudanças no grupo que seguirá na competição.

Entre as alterações, o levantador Matheus Bieler, o oposto Samuel e o ponteiro Maicon ficaram fora da lista para a etapa da Eslovênia. Já o ponteiro Lukas Bergmann segue ausente a uma lesão nas costas sofrida no fim do ano passado.

Quem são os jogadores relacionados para Brasil x Ucrânia?

Para o confronto desta quarta-feira, Bernardinho escolheu os seguintes atletas:

  • Levantadores: Brasília e Cachopa
  • Opostos: Bryan e Darlan
  • Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Douglas Souza, Honorato e Lucarelli
  • Centrais: Flávio, Judson e Pinta
  • Líberos: Maique e Pureza

O central Barreto integra a delegação brasileira na etapa da Eslovênia, mas não foi incluído entre os 14 atletas selecionados para enfrentar a Ucrânia. Ele poderá ser utilizado nas próximas partidas da semana.

Campanha do Brasil na VNL masculina 2026

A seleção brasileira encerrou a primeira semana da competição com 100% de aproveitamento. O time venceu Irã e Bélgica por 3 sets a 1, superou a Sérvia por 3 sets a 0 e derrotou a Argentina por 3 sets a 2.

Com os resultados, o Brasil soma 11 pontos e divide a liderança da classificação com o Japão.

Próximos jogos do Brasil na VNL masculina 2026

  • Brasil x Ucrânia — 24 de junho, às 11h30
  • Brasil x Itália — 26 de junho, às 15h
  • Brasil x Eslovênia — 27 de junho, às 15h30
  • Brasil x Canadá — 28 de junho, às 11h30
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