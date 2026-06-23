Bernardinho define 14 jogadores para o jogo Brasil x Ucrânia na VNL; veja lista

Bernardinho: seleção brasileira chega ao jogo contra a Ucrânia invicta (Mariusz Pałczyński / Wagner Foundation)
Repórter
Publicado em 23 de junho de 2026 às 15h46.
O técnico Bernardinho definiu os 14 jogadores relacionados para a estreia do Brasil na segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026. A seleção enfrenta a Ucrânia nesta quarta-feira, 24, às 11h30 (de Brasília), em Liubliana, na Eslovênia.
Após uma primeira semana perfeita em Brasília, com vitórias sobre Irã, Bélgica, Sérvia e Argentina, o treinador promoveu mudanças no grupo que seguirá na competição.
Entre as alterações, o levantador Matheus Bieler, o oposto Samuel e o ponteiro Maicon ficaram fora da lista para a etapa da Eslovênia. Já o ponteiro Lukas Bergmann segue ausente a uma lesão nas costas sofrida no fim do ano passado.
Para o confronto desta quarta-feira, Bernardinho escolheu os seguintes atletas:
O central Barreto integra a delegação brasileira na etapa da Eslovênia, mas não foi incluído entre os 14 atletas selecionados para enfrentar a Ucrânia. Ele poderá ser utilizado nas próximas partidas da semana.
A seleção brasileira encerrou a primeira semana da competição com 100% de aproveitamento. O time venceu Irã e Bélgica por 3 sets a 1, superou a Sérvia por 3 sets a 0 e derrotou a Argentina por 3 sets a 2.
Com os resultados, o Brasil soma 11 pontos e divide a liderança da classificação com o Japão.