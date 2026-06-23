Bernardinho define 14 jogadores para o jogo Brasil x Ucrânia na VNL; veja lista

O técnico Bernardinho definiu os 14 jogadores relacionados para a estreia do Brasil na segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026. A seleção enfrenta a Ucrânia nesta quarta-feira, 24, às 11h30 (de Brasília), em Liubliana, na Eslovênia.

Após uma primeira semana perfeita em Brasília, com vitórias sobre Irã, Bélgica, Sérvia e Argentina, o treinador promoveu mudanças no grupo que seguirá na competição.

Entre as alterações, o levantador Matheus Bieler, o oposto Samuel e o ponteiro Maicon ficaram fora da lista para a etapa da Eslovênia. Já o ponteiro Lukas Bergmann segue ausente a uma lesão nas costas sofrida no fim do ano passado.

Quem são os jogadores relacionados para Brasil x Ucrânia?

Para o confronto desta quarta-feira, Bernardinho escolheu os seguintes atletas:

Levantadores: Brasília e Cachopa

Brasília e Cachopa Opostos: Bryan e Darlan

Bryan e Darlan Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Douglas Souza, Honorato e Lucarelli

Adriano, Arthur Bento, Douglas Souza, Honorato e Lucarelli Centrais: Flávio, Judson e Pinta

Flávio, Judson e Pinta Líberos: Maique e Pureza

O central Barreto integra a delegação brasileira na etapa da Eslovênia, mas não foi incluído entre os 14 atletas selecionados para enfrentar a Ucrânia. Ele poderá ser utilizado nas próximas partidas da semana.

Campanha do Brasil na VNL masculina 2026

A seleção brasileira encerrou a primeira semana da competição com 100% de aproveitamento. O time venceu Irã e Bélgica por 3 sets a 1, superou a Sérvia por 3 sets a 0 e derrotou a Argentina por 3 sets a 2.

Com os resultados, o Brasil soma 11 pontos e divide a liderança da classificação com o Japão.

Próximos jogos do Brasil na VNL masculina 2026