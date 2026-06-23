Com show de Cristiano Ronaldo, Portugal vence o Uzbequistão na Copa do Mundo

Portugal goleou o Uzbequistão por 5 a 0 nesta terça-feira, 23, pela 2ª rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, os portugueses conquistaram sua primeira vitória nesta edição do Mundial.

Em campo, Cristiano Ronaldo deu show e liderou o triunfo do país europeu. O astro anotou dois gols: o primeiro após cruzamento de João Cancelo, que ele apenas desviou para o fundo da rede. Já o segundo saiu após um belo passe de Bruno Fernandes, quando o atacante driblou o goleiro adversário.

Assim, CR7 se tornou o primeiro jogador a marcar em seis Copas do Mundo diferentes. Ele balançou as redes nas edições de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e, por fim, em 2026.

Para completar a goleada, o lateral-esquerdo Nuno Mendes, Khusanov, contra, e Rafael Leão anotaram os outros gols dos lusitanos no confronto.

Com o resultado, Portugal chegou a quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo K momentaneamente, antes do jogo da Colômbia, que venceu na estreia e agora encara a República Democrática do Congo, podendo recuperar a 1ª posição. Em relação à classificação, os portugueses ainda não confirmaram a vaga no mata-mata, mas ficaram em situação confortável para a última rodada.

Próximo jogo

A seleção portuguesa volta a campo pela última rodada da fase de grupos no próximo sábado, 27, às 20h30, diante da Colômbia, no Hard Rock Stadium, em Miami. Já o Uzbequistão enfrentam a República Democrática do Congo, também no sábado, 27, às 23h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.