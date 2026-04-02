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Santos x Remo: onde assistir, horário e escalações

Jogo pela 9ª rodada do Brasileirão acontece nesta quinta-feira; Neymar é confirmado como titular sob o comando de Cuca (Ricardo Moreira/Getty Images)

Neymar: camisa 10 retorna contra o Remo após a Data Fifa (Marco Buenavista/Getty Images)

Neymar: camisa 10 retorna contra o Remo após a Data Fifa (Marco Buenavista/Getty Images)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 2 de abril de 2026 às 05h01.

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Santos e Remo se enfrentam nesta quinta-feira, 2 de abril, no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Saiba onde assistir e horário da partida.

Como chega o Santos para o confronto

Com 7 pontos em 8 rodadas, o Santos vive um dos piores inícios do século no Brasileirão. Os números representam o segundo pior começo do clube neste milênio, atrás apenas da campanha de 2025, que culminou com o rebaixamento para a Série B.

Para este confronto, Cuca tem ao menos quatro desfalques confirmados. Gabigol, artilheiro do Santos em 2026, trata de um edema no músculo sóleo da perna direita. Vini Lira está fora por tempo indeterminado com lesão ligamentar. Mayke lida com artrose no joelho e Zé Rafael segue com tendinite patelar.

A boa notícia é o retorno de Neymar ao time titular. O camisa 10 treinou sem limitações durante toda a pausa da Data Fifa e fará sua estreia sob o comando de Cuca, atuando como meia centralizado com liberdade para flutuar pelo ataque.

Como chega o Remo para o confronto

O Remo está na 19ª colocação, com 6 pontos (1 vitória, 3 empates e 4 derrotas), dentro da zona de rebaixamento. No último compromisso, o time paraense goleou o Bahia por 4 a 1 e conquistou a primeira vitória do clube na Série A em 40 anos.

O técnico Léo Condé deve manter a mesma base da goleada sobre o Bahia, com Gabriel Taliari como referência no ataque. Yago Pikachu e Alef Manga formam o apoio ofensivo, enquanto Vitor Bueno atua na criação pelo meio.

Onde assistir Santos x Remo

Santos x Remo terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere. A partida acontece nesta quinta-feira, 2 de abril, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos.

Prováveis escalações

  • Santos (técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Neymar; Rony, Thaciano (Barreal) e Moisés.

  • Remo (técnico: Léo Condé)

Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Kayky e Duplexe Tchamba; Zé Ricardo e Patrick; Vitor Bueno, Yago Pikachu e Alef Manga; Gabriel Taliari.

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