PSG x Toulouse: horário e onde assistir ao jogo da Ligue 1

PSG x Toulouse: Jogo abre a rodada do Francês e coloca frente a frente objetivos distintos na temporada ( Xavier Laine/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 2 de abril de 2026 às 05h40.
Última atualização em 2 de abril de 2026 às 22h46.
O Paris Saint-Germain recebe o Toulouse nesta sexta-feira, 3 de abril, às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris. O duelo abre a 28ª rodada da Ligue 1 2025/26.
O PSG entra em campo pressionado a vencer para seguir isolado na liderança do campeonato. A equipe soma 60 pontos e tem concorrência direta na briga pelo título.
Do outro lado, o Toulouse ocupa a 9ª posição, com 37 pontos, e tenta surpreender fora de casa para seguir sonhando com uma vaga em competições europeias.
O time comandado por Luis Enrique vive bom momento e aposta no fator casa para conquistar mais três pontos. Mesmo assim, a equipe divide atenções com a Champions League, já que tem confronto importante contra o Liverpool na próxima semana.
Para o duelo, o PSG conta com o retorno de Hakimi, que volta de suspensão.
PSG x Toulouse tem transmissão ao vivo no Brasil pela CazéTV.
Safonov; Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Lucas Hernández; Zaire-Emery, João Neves, Fernández; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
Técnico: Luis Enrique
Restes; Methalie, McKenzie, Nicolaisen; Casseres, Diop; Donnum, Vossah, Sauer, Russell-Rowe; Emersonn.
Técnico: Carles Martinez Novell