Esporte

PSG x Toulouse: horário e onde assistir ao jogo da Ligue 1

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, em Paris, pela 28ª rodada do Campeonato Francês

PSG x Toulouse: Jogo abre a rodada do Francês e coloca frente a frente objetivos distintos na temporada ( Xavier Laine/Getty Images)

PSG x Toulouse: Jogo abre a rodada do Francês e coloca frente a frente objetivos distintos na temporada ( Xavier Laine/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de abril de 2026 às 05h40.

Última atualização em 2 de abril de 2026 às 22h46.

O Paris Saint-Germain recebe o Toulouse nesta sexta-feira, 3 de abril, às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris. O duelo abre a 28ª rodada da Ligue 1 2025/26.

O PSG entra em campo pressionado a vencer para seguir isolado na liderança do campeonato. A equipe soma 60 pontos e tem concorrência direta na briga pelo título.

Do outro lado, o Toulouse ocupa a 9ª posição, com 37 pontos, e tenta surpreender fora de casa para seguir sonhando com uma vaga em competições europeias.

Como chega o PSG

O time comandado por Luis Enrique vive bom momento e aposta no fator casa para conquistar mais três pontos. Mesmo assim, a equipe divide atenções com a Champions League, já que tem confronto importante contra o Liverpool na próxima semana.

Para o duelo, o PSG conta com o retorno de Hakimi, que volta de suspensão.

Onde assistir?

PSG x Toulouse tem transmissão ao vivo no Brasil pela CazéTV.

Prováveis escalações

Paris Saint-Germain

 Safonov; Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Lucas Hernández; Zaire-Emery, João Neves, Fernández; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Técnico: Luis Enrique

Toulouse

Restes; Methalie, McKenzie, Nicolaisen; Casseres, Diop; Donnum, Vossah, Sauer, Russell-Rowe; Emersonn.

Técnico: Carles Martinez Novell

Resumo do jogo

  • Data: 03/04/2026, sexta-feira
  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)
  • Local: Parque dos Príncipes, em Paris, França
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