Santos x América-MG hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Santos e América-MG se enfrentam neste sábado, 29, às 18h30, no estádio da Vila Belmiro, em Santos. A partida é válida pelas terceira rodada do Brasileirão.

A equipe do América-MG tem uma das piores defesas do Brasileirão após duas rodadas, mas, por outro lado, o ataque do Santos também enfrenta dificuldades: é um dos três times na competição que ainda não conseguiu fazer a rede balançar.

O Santos ainda não conseguiu vencer no Brasileirão: o peixe tem uma derrota (1 a 0 para o Grêmio), e um empate (0 a 0 com o Atlético-MG), e está em 17º. Já o América-MG é o lanterna da competição, com duas derrotas: 3 a 0 para o Fluminense, e 3 a 0 para o São Paulo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Santos x América-MG hoje

O jogo deste domingo às 18h30 entre Santos e América-MG terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo do Santos online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pela Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do Santos ?