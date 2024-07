Santos x Chapecoense: onde assistir e horário pelo Brasileirão Série B

O Santos e Chapecoense se enfrentam nesta segunda-feira, 1º de julho, às 20h, no estádio Vila Belmiro, em Santos, São Paulo. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro Série B e terá transmissão no SporTV, Globoplay e Premiere.

O Santos, que busca retornar à elite do futebol brasileiro, entra em campo pressionado após uma série de resultados negativos. Já a Chapecoense, que também almeja voltar à Série A, vem motivada após uma vitória convincente na última rodada. Ambas as equipes precisam dos três pontos para se aproximar do G-4 e manter vivas as chances de promoção.

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos x Chapecoense hoje pelo Brasileirão Série B?

Como assistir online o jogo do Santos x Chapecoense hoje?

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.