Saiba como foram as modalidades mais apostadas nas Olimpíadas de Paris

O futebol continua sendo o esporte mais apostado do brasileiro, e nas Olimpíadas de Paris não foi diferente. Pelo menos é isso o que mostra um levantamento da plataforma Galera.bet, consolidado nesta segunda-feira, 12, um dia após o encerramento dos Jogos.

Ele aparece em primeiro, bem a frente de qualquer outra modalidade, com 75,3% do volume total de apostas. É seguido, bem à distância, pelo Basquete, com 8,1%, do Vôlei, com 7,75%, do Tênis, com 4,05%, e do Vôlei de Praia, com 2,40%.

"O futebol é, de fato, o esporte mais tradicional e o verdadeiro carro-chefe das plataformas de apostas. Mesmo em períodos em que não temos Jogos Olímpicos, as competições que envolvem futebol aparecem em 9 de cada 10 disputas, apesar de NBA e NFL ocuparem seus espaços em determinados períodos do ano. Apesar disso, acredito que existe um espaço de crescimento para outras modalidades. O mercado de apostas é ainda muito recente, principalmente no Brasil, e existe uma tendência de crescimento no volume de apostas para Los Angeles 2028", explica Marcos Sabiá, CEO do galera.bet.

Para especialistas em gestão esportiva, era natural que não acontecesse nenhum tipo de mudança brusca neste sentido. “O público está acostumado a apostar no futebol mundo a fora, diferentemente de várias modalidades que estavam nos Jogos Olímpicos. Logo, o resultado do futebol liderar as apostas não surpreende", opina Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

Confira o levantamento exclusivo divulgado pelo _Galera.bet

Futebol 75,3%

Basquete 8,06%

Vôlei 7,75%

Tênis 4,05%

Vôlei de Praia 2,40%

Tênis de Mesa 0,84%

Atletismo 0,29%

Handball 0,29%

Ginástica 0,22%

Surfe 0,19%

Natação 0,16%

Badminton 0,12%

Polo Aquático 0,09%

Hóquei 0,05%

Canoagem 0,03%

Rúgbi 0,03%

Skate 0,03%

Boxe 0,01%