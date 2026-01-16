Red Bull Racing divulga a pintura dos carros para 2026; veja fotos

A Red Bull apresentou ao público o carro que Max Verstappen e Isack Hadjar vão pilotar na temporada de 2026 da Fórmula 1. O desenho foi revelado em Detroit, nos Estados Unidos, cidade onde a Ford, nova fornecedora de motores da escuderia austríaca, foi fundada. Veja imagens abaixo.

A escolha do local marcou simbolicamente o início da parceria entre Red Bull e Ford, que passa a fornecer unidades de potência à equipe a partir de 2026.

Visual mantém padrão da Red Bull

O novo carro, batizado de RB22, não traz mudanças profundas em relação ao visual do modelo utilizado na temporada passada. A Red Bull manteve o padrão adotado nos últimos anos, com o azul escuro predominando em quase todo o carro, enquanto o amarelo e o vermelho aparecem no bico e na caixa de ar.

A principal diferença está na pintura, agora mais brilhante. Alguns tons de azul também se aproximam mais do usado no logotipo da Ford, nova parceira da equipe.

“Acho que o carro está muito melhor. Eu estava esperando por isso há bastante tempo. Gosto do brilho, gosto do azul, é minha cor favorita, e também gosto das linhas no logo da Red Bull. Está muito mais moderno. Eu gostei bastante”, disse o tetracampeão Max Verstappen.

A cerimônia de divulgação do RB22 foi realizada em conjunto com a Racing Bulls, segunda equipe da Red Bull, que também utilizará motores da Ford a partir de 2026.

1 /14 (Novo carro da Red Bull para 2026)

2 /14 (Novo carro da Red Bull para 2026)

3 /14 (Novo carro da Red Bull para 2026)

4 /14 (Novo carro da Red Bull para 2026)

5 /14 (Novo carro da Red Bull para 2026)

6 /14 (Novo carro da Red Bull para 2026)

7 /14 (Novo carro da Red Bull para 2026)

8 /14 (Novo carro da Red Bull para 2026)

9 /14 (Novo carro da Red Bull para 2026)

10 /14 (Novo carro da Red Bull para 2026)

11 /14 (Novo carro da Red Bull para 2026)

12 /14 (Novo carro da Red Bull para 2026)

13 /14 (Novo carro da Red Bull para 2026)

14/14 (Novo carro da Red Bull para 2026)

Parceria com a Ford

A parceria marca o retorno da fabricante americana à Fórmula 1 após 22 anos. A última aparição dos motores Ford na categoria havia ocorrido no GP do Brasil de 2004. Embora tenha participado de algumas corridas entre 1963 e 1966, a estreia oficial da empresa como fornecedora aconteceu em 1967.

Ao longo de sua trajetória na Fórmula 1, a Ford venceu 176 grandes prêmios e conquistou dez títulos de construtores como fornecedora de motores.

A nova empreitada também simboliza o fim da parceria da Red Bull com a Honda, que fornecia motores à equipe desde 2019. A marca japonesa passará a equipar a Aston Martin a partir de 2026.

Mudança na dupla de pilotos

A Red Bull entra na nova temporada tentando recuperar a hegemonia construída ao longo da década, com dois títulos de construtores (2022 e 2023) e quatro campeonatos de pilotos, todos com Verstappen entre 2021 e 2024. Em 2025, a equipe terminou o campeonato em terceiro lugar.

Para 2026, a escuderia promoveu uma mudança na dupla de pilotos. O francês Isack Hadjar, que estreou na Fórmula 1 pela Racing Bulls em 2025, foi promovido à equipe principal no lugar de Yuki Tsunoda, agora reserva.

Na última temporada, Hadjar somou 51 pontos no campeonato, enquanto Tsunoda terminou com 33.

“É meio surreal para mim. Eu sempre sonhei em pilotar para esta equipe. Quando era criança eu vi o Sebastian Vettel ganhando títulos e agora estou aqui. É um privilégio estar na Red Bull e estar com o Max”, disse Hadjar.

A Red Bull participa do primeiro teste de pré-temporada da Fórmula 1 entre os dias 26 e 30 deste mês, em Barcelona. Em seguida, a equipe e as demais escuderias seguem para o Bahrein, onde serão realizados mais dois testes em fevereiro, no circuito de Sakhir.