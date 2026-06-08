Neymar vai jogar sábado? Saiba a situação do jogador na Copa do Mundo

A uma semana da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, contra Marrocos, Neymar deu mais um passo importante em sua recuperação. O atacante passou por uma ressonância magnética nesta segunda-feira, 8, e o exame apontou evolução dentro do esperado pelo departamento médico, aumentando o otimismo sobre sua condição física para os próximos dias.

Embora a presença do camisa 10 no primeiro compromisso do Brasil seja muito difícil, o resultado foi recebido de forma positiva pela comissão técnica. O jogador seguirá sendo acompanhado diariamente antes de uma definição sobre sua utilização na partida.

Desde que iniciou o tratamento, Neymar tem cumprido um cronograma específico de recuperação e preparação física. A estratégia adotada pela Seleção é avançar etapa por etapa, respeitando os limites do atleta e evitando qualquer risco de agravamento da lesão.

Exame traz sinal positivo para a comissão técnica

De acordo com a atualização divulgada pela Seleção Brasileira, a ressonância magnética realizada nesta segunda-feira mostrou uma boa evolução do quadro clínico do atacante, dentro dos parâmetros estabelecidos pelos médicos.

O resultado reforça a expectativa de que Neymar possa estar apto a voltar aos gramados em breve.

A tendência é que novas avaliações sejam realizadas ao longo da semana para determinar se o atleta terá condições de participar da estreia ou se precisará de mais tempo para concluir a recuperação. A expectativa otimista é contar com o jogador apenas para os jogos seguintes da fase de grupos contra Haiti e Escócia.