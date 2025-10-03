GP de Singapura de F1 2025: horário e onde assistir ao treino livre desta sexta-feira

GP de Singapura de F1: corrida acontece em novembro ( Clive Rose/Getty Images)
Repórter
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 05h00.
O Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 de 2025 acontece neste fim de semana no circuito urbano de Marina Bay, em Singapura. Os treinos livres começam nesta sexta-feira, 3 de outubro.
Esta etapa é a 18ª de 24 previstas para a temporada de Fórmula 1 de 2025 e pode selar o título de construtores para a McLaren com seis corridas de antecedência. A equipe inglesa teve a oportunidade de conquistar o campeonato no Azerbaijão, há duas semanas, mas acabou desperdiçando a chance. Para garantir o título em Marina Bay, a McLaren precisa somar 13 pontos, independentemente dos resultados das rivais.
A primeira corrida no circuito de Singapura aconteceu em 2008, com Fernando Alonso, da Renault, conquistando a vitória. Contudo, essa vitória ficou marcada pelo escândalo do Singapuragate: sob ordens da equipe francesa, o brasileiro Nelson Piquet Jr bateu de propósito para ajudar Alonso a vencer.
Desde a edição controversa de estreia, outras 14 corridas já foram realizadas no circuito, que foi o primeiro a receber provas noturnas na Fórmula 1. O maior vencedor no circuito de Marina Bay é Sebastian Vettel, com cinco vitórias; Lewis Hamilton, com quatro, tem a chance de quebrar o jejum com a Ferrari e igualar o recorde do alemão.
O último vencedor no circuito de Marina Bay foi Lando Norris, da McLaren. Em 2024, o britânico brigava pelo título com Max Verstappen e dominou a corrida em Singapura, vencendo de ponta a ponta. O triunfo de Norris esquentou a luta pelo campeonato, mas Verstappen acabou levando a melhor no final da temporada.
A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.
Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.