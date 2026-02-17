João Fonseca no Rio Open 2026: qual horário e onde assistir

Na edição do Rio Open com recorde de brasileiros na chave principal de simples, João Fonseca fará sua estreia enfrentando um compatriota. O tenista de 19 anos encara Thiago Monteiro em um duelo inédito na noite desta terça-feira.

Fonseca entrou diretamente na primeira rodada por ser o terceiro cabeça de chave no simples. Já nas duplas, o brasileiro começou com vitória ao lado de Marcelo Melo, garantindo vaga na próxima fase.

Thiago Monteiro, de 31 anos, é o atual número 209 do ranking da ATP. Ele conquistou sua vaga na chave principal ao derrotar o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo por 2 sets a 0 (6/4 e 6/1) e o sérvio Dusan Lajovic por 2 sets a 1 (2/6, 6/3 e 6/3) no qualifying.

Mais confrontos entre brasileiros?

Na sequência do torneio, existe a possibilidade de mais um confronto entre brasileiros. O vencedor do duelo entre Fonseca e Monteiro enfrentará o peruano Ignácio Buse, número 96 do mundo, ou o brasileiro Igor Marcondes, 350º do ranking, que também avançou pelo qualifying.

João Fonseca x Thiago Monteiro — Horário e onde assistir