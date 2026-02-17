João Fonseca no Rio Open 2026: qual horário e onde assistir

João Fonseca: (Redes Sociais/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 13h29.
Última atualização em 17 de fevereiro de 2026 às 13h47.
Na edição do Rio Open com recorde de brasileiros na chave principal de simples, João Fonseca fará sua estreia enfrentando um compatriota. O tenista de 19 anos encara Thiago Monteiro em um duelo inédito na noite desta terça-feira.
Fonseca entrou diretamente na primeira rodada por ser o terceiro cabeça de chave no simples. Já nas duplas, o brasileiro começou com vitória ao lado de Marcelo Melo, garantindo vaga na próxima fase.
Thiago Monteiro, de 31 anos, é o atual número 209 do ranking da ATP. Ele conquistou sua vaga na chave principal ao derrotar o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo por 2 sets a 0 (6/4 e 6/1) e o sérvio Dusan Lajovic por 2 sets a 1 (2/6, 6/3 e 6/3) no qualifying.
Na sequência do torneio, existe a possibilidade de mais um confronto entre brasileiros. O vencedor do duelo entre Fonseca e Monteiro enfrentará o peruano Ignácio Buse, número 96 do mundo, ou o brasileiro Igor Marcondes, 350º do ranking, que também avançou pelo qualifying.