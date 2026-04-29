Caracas x Racing: onde assistir, horário e situação no Grupo E da Sul-Americana

O Caracas recebe o Racing Club nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela. A partida é válida pela terceira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana.

A transmissão ao vivo será feita pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo serviço de streaming Disney+.

Situação do Grupo E da Copa Sul-Americana

O confronto é considerado direto na briga pela classificação. O Caracas chega invicto à terceira rodada da competição continental, com uma vitória e um empate, somando quatro pontos. A equipe venezuelana divide a liderança do Grupo E com o Botafogo.

Atuar em casa é visto como um fator determinante para o Caracas se manter na zona de classificação direta para as oitavas de final. Na Copa Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente às oitavas, enquanto os vice-líderes disputam um playoff contra equipes eliminadas da Copa Libertadores.

Onde assistir a Caracas x Racing

Os torcedores poderão acompanhar o confronto com exclusividade nos canais do grupo Disney, pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, via streaming.