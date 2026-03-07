F1: réus terão que pagar R$ 1,8 milhão em processo sobre pedido de Massa

Dois anos após ingressar com uma ação na Suprema Corte de Justiça de Londres para ter reconhecido o título mundial de 2008, Felipe Massa obteve uma nova decisão favorável no processo.

O tribunal determinou que os réus — a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), a Formula One Management (FOM) e o então CEO da FOM, Bernie Ecclestone — deverão arcar com as custas do ex-piloto, no valor de 250 mil libras (quase R$ 1,8 milhão).

A Justiça londrina também proibiu que os réus recorram ao Tribunal de Apelação. Como alternativa, eles poderão solicitar autorização diretamente à Suprema Corte britânica, o que permitiria apresentar um recurso limitado a pontos específicos da legislação.

Massa voltou a defender sua tese. “Estou ansioso para provar no tribunal que eles conspiraram para esconder a verdade e usarei todos os meios legais para garantir que essa injustiça seja corrigida”, afirmou. “A F1 é o maior esporte do mundo, mas é essencial que seja também o mais justo.”

A defesa do brasileiro quer impedir novos recursos e pede que o caso avance rapidamente para julgamento. Os advogados exigem que FIA, FOM e Ecclestone produzam integralmente as provas referentes à conduta, às decisões tomadas e ao suposto acobertamento no Mundial de 2008.

Relembre a história

Naquele ano, durante o GP de Singapura, dirigentes da Renault ordenaram que Nelsinho Piquet provocasse um acidente para forçar a entrada do safety car. A estratégia beneficiou Fernando Alonso, que havia largado em 16º e fez sua troca de pneus duas voltas antes do choque deliberado. Massa, que partira da pole pela Ferrari, foi aos boxes após a intervenção do carro de segurança, mas a equipe cometeu um erro e o devolveu à pista fora da zona de pontos.

Alonso venceu a corrida, e Lewis Hamilton terminou em terceiro. No encerramento da temporada, no GP do Brasil, Massa ganhou a prova, mas perdeu o título para Hamilton por um ponto.

O brasileiro abriu o processo após uma entrevista concedida por Ecclestone em 2023 ao site F1 Insider, na qual o dirigente admitiu ter conhecimento do acidente deliberado, mas afirmou ter optado por não divulgar o caso naquele momento para evitar prejuízos à categoria. Na mesma entrevista, Ecclestone declarou considerar Massa o legítimo campeão de 2008.

Em novembro passado, o juiz Robert Jay aceitou o prosseguimento da ação, rejeitando as tentativas dos réus de barrar o avanço do processo. Massa já afirmou que não busca retirar o título de Hamilton, mas que ambos sejam declarados campeões daquele ano.