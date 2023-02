Rayssa Leal e Filipe Toledo são indicados ao Prêmio Laureus

Com os brasileiros Filipe Toledo e Rayssa Leal disputando a categoria de Melhor Esportista de Ação, o Prêmio Laureus anunciou nesta segunda-feira, 20, a relação de atletas que concorrem ao prêmio que é considerado o Oscar do esporte mundial.

Atual campeão do Circuito Mundial de Surfe, Filipe Toledo é um dos destaques da Brazilian Storm, talentosa geração de surfistas brasileiros que garantiu seis conquistas nas últimas dez edições da competição. O atleta de Ubatuba acaba de garantir a vitória na etapa de Sunset Beach da temporada 2023.

Já Rayssa Leal é a grande sensação do skate street. Com apenas 15 anos de idade, a jovem tem uma medalha olímpica no currículo e levou para casa no início do mês o troféu do Campeonato Mundial da modalidade que foi disputado em Sharjah (Emirados Árabes).

Porém, mesmo com feitos tão importantes, os brasileiros não terão vida fácil na disputa, pois os outros candidatos são a oito vezes campeã mundial de surfe Stephanie Gilmore, da Austrália, a snowboarder norte-americana Chloe Kim, a esquiadora chinesa Eileen Gu e a surfista de ondas gigantes francesa Justine Dupont.

Os vencedores do Prêmio Laureus 2023 serão anunciados após votação entre os membros do Laureus World Sports Academy, júri composto por 71 das maiores lendas do esporte de todos os tempos.

Relação de candidatos ao Prêmio Laureus: