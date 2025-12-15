Quais são as profissões mais bem pagas do mundo?

O mercado de trabalho global concentra as maiores remunerações em funções estratégicas e técnicas. Profissões ligadas à saúde, tecnologia, gestão e engenharia lideram os rankings salariais, segundo dados da plataforma de empregos Indeed e levantamentos internacionais.

Um estudo divulgado pela Insider Monkey reuniu informações de mercados como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Suíça e Japão. O levantamento considerou salários médios anuais acima de US$ 100 mil. As médias também foram comparadas com dados do Indeed nos Estados Unidos.

A remuneração varia conforme país, experiência e especialização profissional. Os valores apresentados representam estimativas médias no momento da coleta. Para dados atualizados, é recomendada a consulta a fontes regionais.

As 10 profissões mais bem pagas do mundo

1. Anestesista

A anestesiologia lidera o ranking salarial global. Anestesistas avaliam pacientes, administram anestésicos e monitoram sinais vitais. O salário médio anual é de US$ 357.081.

2. Cirurgiã e cirurgião

Cirurgiões atuam em diversas especialidades médicas. A carreira exige graduação em Medicina e residência específica. A média salarial anual é de US$ 294.539.

3. Dentista

Dentistas promovem a saúde bucal e realizam procedimentos clínicos. A atuação pode incluir diferentes especializações odontológicas. O salário médio anual é de US$ 232.436.

4. Advogada e advogado corporativo

Profissionais do Direito Empresarial atuam em contratos, fusões e compliance. A carreira exige graduação em Direito e habilidades de negociação. A média salarial é de US$ 201.246 por ano.

5. Chief Executive Officer (CEO)

CEOs ocupam o principal cargo executivo das empresas. São responsáveis por estratégia, operações e resultados. O salário médio anual é de US$ 153.267.

6. Engenheira e engenheiro de DevOps

Esses profissionais atuam na integração entre desenvolvimento e operações de software. A função exige conhecimentos avançados em tecnologia da informação. A média salarial é de US$ 128.775 ao ano.

7. Cientista de dados

Cientistas de dados analisam grandes volumes de informações para apoiar decisões estratégicas. A formação envolve estatística, programação e matemática. O salário médio anual é de US$ 127.641.

8. Gerente de finanças

Gerentes financeiros administram fluxo de caixa, tributos e planejamento financeiro. A função é essencial para empresas de diferentes setores. A média salarial anual é de US$ 117.441.

9. Piloto de avião

Pilotos comandam aeronaves de passageiros ou cargas. A carreira exige formação técnica rigorosa e certificações. O salário médio anual é de US$ 107.251.

10. Engenheira e engenheiro aeronáutico

Esses profissionais projetam e mantêm aeronaves e sistemas aeroespaciais. A atuação envolve engenharia, segurança e desempenho técnico. O salário médio anual é de US$ 104.279.