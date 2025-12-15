Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Quais são as profissões mais bem pagas do mundo?

Lista inclui cargos da saúde, tecnologia, aviação, finanças e gestão empresarial, com salários médios superiores a US$ 100 mil anuais

(alleachday/Getty Images)

(alleachday/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 12h28.

O mercado de trabalho global concentra as maiores remunerações em funções estratégicas e técnicas. Profissões ligadas à saúde, tecnologia, gestão e engenharia lideram os rankings salariais, segundo dados da plataforma de empregos Indeed e levantamentos internacionais.

Um estudo divulgado pela Insider Monkey reuniu informações de mercados como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Suíça e Japão. O levantamento considerou salários médios anuais acima de US$ 100 mil. As médias também foram comparadas com dados do Indeed nos Estados Unidos.

A remuneração varia conforme país, experiência e especialização profissional. Os valores apresentados representam estimativas médias no momento da coleta. Para dados atualizados, é recomendada a consulta a fontes regionais.

As 10 profissões mais bem pagas do mundo

  • 1. Anestesista

A anestesiologia lidera o ranking salarial global. Anestesistas avaliam pacientes, administram anestésicos e monitoram sinais vitais. O salário médio anual é de US$ 357.081.

  • 2. Cirurgiã e cirurgião

Cirurgiões atuam em diversas especialidades médicas. A carreira exige graduação em Medicina e residência específica. A média salarial anual é de US$ 294.539.

  • 3. Dentista

Dentistas promovem a saúde bucal e realizam procedimentos clínicos. A atuação pode incluir diferentes especializações odontológicas. O salário médio anual é de US$ 232.436.

  • 4. Advogada e advogado corporativo

Profissionais do Direito Empresarial atuam em contratos, fusões e compliance. A carreira exige graduação em Direito e habilidades de negociação. A média salarial é de US$ 201.246 por ano.

  • 5. Chief Executive Officer (CEO)

CEOs ocupam o principal cargo executivo das empresas. São responsáveis por estratégia, operações e resultados. O salário médio anual é de US$ 153.267.

  • 6. Engenheira e engenheiro de DevOps

Esses profissionais atuam na integração entre desenvolvimento e operações de software. A função exige conhecimentos avançados em tecnologia da informação. A média salarial é de US$ 128.775 ao ano.

  • 7. Cientista de dados

Cientistas de dados analisam grandes volumes de informações para apoiar decisões estratégicas. A formação envolve estatística, programação e matemática. O salário médio anual é de US$ 127.641.

  • 8. Gerente de finanças

Gerentes financeiros administram fluxo de caixa, tributos e planejamento financeiro. A função é essencial para empresas de diferentes setores. A média salarial anual é de US$ 117.441.

  • 9. Piloto de avião

Pilotos comandam aeronaves de passageiros ou cargas. A carreira exige formação técnica rigorosa e certificações. O salário médio anual é de US$ 107.251.

  • 10. Engenheira e engenheiro aeronáutico

Esses profissionais projetam e mantêm aeronaves e sistemas aeroespaciais. A atuação envolve engenharia, segurança e desempenho técnico. O salário médio anual é de US$ 104.279.

Acompanhe tudo sobre:Mercado de trabalhoSalários

Mais de Carreira

3 passos que você pode adotar para se manter competitivo em um mercado de trabalho movido pela IA

Por que questionar a si mesmo pode ser seu maior diferencial — e três hábitos que te ajudam nisso

As cinco habilidades com IA que líderes precisam dominar para continuar relevantes

Aos 23, paraense cria sistema premiado usando celular antigo

Mais na Exame

Pop

Filho de Rob Reiner é preso suspeito de matar os pais

Negócios

Negócio de R$ 12 mil vira líder em LED e hoje fatura R$ 200 milhões

Brasil

Câmara aprova fim do usucapião para agressores de mulheres

Carreira

3 passos que você pode adotar para se manter competitivo em um mercado de trabalho movido pela IA