Quem é Marcus D'almeida? Brasileiro disputa prêmio de melhor arqueiro do mundo

O brasileiro Marcus Vinícius D'almeida foi indicado nesta segunda-feira, 30, pela Federação Internacional de Tiro com Arco para o prêmio de melhor atleta do mundo em 2022 na categoria arco recurvo.

O atleta do Brasil disputa o prêmio com o turco Mete Gazoz (atual campeão olímpico da modalidade), com o espanhol Miguel Alvariño, com o alemão Floiran Unruh e com o coreano Kim Woojin.

Com duas participações olímpicas no currículo, Marcus Vinícius D'almeida chega forte à disputa, após ser escolhido pela Federação Internacional de Tiro com Arco como melhor arqueiro do continente em 2022. No ano passado o carioca também subiu ao lugar mais alto do pódio no Pan-Americano.

Quem é Marcus D'almeida?

Conhecido como "Neymar do Tiro com Arco", Marcus D'almeida é um arqueiro brasileiro que nasceu no Rio de Janeiro em 1998. Hoje com 25 anos, começou a carreira internacional no esporte cerca de dez anos atrás.

Com 16 anos, D'almeida recebeu três medalhas de ouro nos Jogos Sul-Americanos de 2014 e ficou em segundo lugar na Copa do Mundo de Tiro com Arco, atrás apenas do americano Brady Ellison.

O jovem carioca fez parte da equipe brasileira das Olimpíadas do Rio em 2016, mas foi desclassificado na primeira rodada. Na edição seguinte em Tóquio, foi eliminado nas oitavas pelo italiano Mauro Nespoli, mas não saiu sem nenhuma vitória: o "Neymar dos arcos" obteve o melhor resultado de um arqueiro brasileiro da história da modalidade nas Olimpíadas.

