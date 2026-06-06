Cinco dias para a Copa do Mundo: relembre lista de convocados da Seleção Brasileira

Faltam apenas cinco dias para o início da Copa do Mundo de 2026, e a expectativa dos torcedores brasileiros aumenta à medida que se aproxima a estreia da Seleção Brasileira no torneio.

Em busca do tão sonhado hexacampeonato, o técnico Carlo Ancelotti definiu uma lista que mistura jogadores experientes, atletas consolidados na Europa e jovens promessas que tentam ganhar espaço no cenário internacional.

A convocação conta com nomes históricos da seleção, como Neymar, Casemiro, Marquinhos e Alisson, mas também abre espaço para uma nova geração liderada por Vinícius Júnior, Endrick, Rayan, Gabriel Martinelli e Wesley.

Defesa experiente e forte presença do Flamengo

Um dos destaques da lista é a forte presença do Flamengo. O clube carioca cedeu quatro atletas para a Seleção Brasileira: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá.

Na defesa, Ancelotti apostou em uma combinação de experiência e versatilidade. Marquinhos chega para disputar sua terceira Copa do Mundo, enquanto Gabriel Magalhães vive o melhor momento da carreira após temporadas de destaque no Arsenal.

Bremer, Ibañez e Léo Pereira ampliam as opções para o sistema defensivo, enquanto Wesley aparece como uma das novidades da convocação.

Meio-campo reúne liderança e qualidade técnica

No setor de criação, Casemiro segue como uma das principais lideranças do elenco. Ao lado dele, Bruno Guimarães chega credenciado por boas temporadas no futebol inglês.

Lucas Paquetá, que vive grande fase no Flamengo, retorna ao Mundial como uma das principais referências criativas da equipe. Fabinho e Danilo Santos completam as opções para o setor.

Ataque liderado por Neymar e Vinícius Júnior

No ataque estão alguns dos principais nomes do futebol brasileiro na atualidade.

Neymar retorna para disputar mais uma Copa do Mundo e chega como um dos líderes técnicos da equipe. Ao seu lado, Vinícius Júnior carrega o status de principal estrela da nova geração após temporadas de destaque no Real Madrid.

Raphinha também chega em alta após boas atuações pelo Barcelona. Já Endrick busca confirmar a expectativa criada em torno de seu talento, enquanto Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Igor Thiago e Rayan ampliam as alternativas ofensivas do treinador italiano.

Mistura de gerações para buscar o hexacampeonato

A lista montada por Ancelotti mostra uma tentativa clara de equilibrar experiência e renovação. Jogadores que participaram de Copas anteriores dividem espaço com atletas que disputarão o torneio pela primeira vez.

Com nomes espalhados pelas principais ligas do mundo e uma base formada por atletas que atuam no futebol brasileiro, a Seleção Brasileira chega ao Mundial cercada de expectativa para encerrar o jejum que dura desde o título conquistado em 2002.

Agora, restam apenas cinco dias para que a caminhada rumo ao hexacampeonato comece oficialmente.