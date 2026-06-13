Quem é Léo Pereira, zagueiro que driblou críticas e chegou à Seleção

Léo Pereira: zagueiro de boa construção que pode ser peça importante na Seleção (Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 13 de junho de 2026 às 11h08.
Léo Pereira se tornou peça fundamental no Flamengo e diante do seu desempenho e regularidade no time carioca, foi convocado para defender a camisa da Amarelinha na Copa do Mundo 2026.
No auge de sua carreira, o zagueiro, que nasceu no Paraná, tem sido muito valorizado pelo Flamengo. Inclusive, nos últimos dias, entrou no radar de clubes no futebol europeu e do México, segundo informações da ESPN.
O jogador iniciou sua caminhada no Athletico Paranaense e teve passagens por Guaratinguetá e Náutico. Em 2017, foi emprestado para atuar no Orlando City, dos Estados Unidos, em sua primeira oportunidade fora do futebol brasileiro. Sem oportunidades, retornou ao Brasil um ano depois.
O zagueiro se consolidou no setor defensivo do Furacão e, após boas temporadas no time do Paraná, aceitou o projeto para ser o novo reforço do Flamengo, onde está desde 2020.
Essa será sua primeira convocação pela Seleção Brasileira para uma Copa do Mundo. Ele já havia atuado em quatro oportunidades neste ano em amistosos para a Copa do Mundo.
Com 1,90m, é uma grande ameaça na bola parada ofensiva, além de ter bons passes.