Quem é Léo Pereira, zagueiro que driblou críticas e chegou à Seleção

Léo Pereira se tornou peça fundamental no Flamengo e diante do seu desempenho e regularidade no time carioca, foi convocado para defender a camisa da Amarelinha na Copa do Mundo 2026.

No auge de sua carreira, o zagueiro, que nasceu no Paraná, tem sido muito valorizado pelo Flamengo. Inclusive, nos últimos dias, entrou no radar de clubes no futebol europeu e do México, segundo informações da ESPN.

Carreira de Léo Pereira até o auge no Flamengo

O jogador iniciou sua caminhada no Athletico Paranaense e teve passagens por Guaratinguetá e Náutico. Em 2017, foi emprestado para atuar no Orlando City, dos Estados Unidos, em sua primeira oportunidade fora do futebol brasileiro. Sem oportunidades, retornou ao Brasil um ano depois.

O zagueiro se consolidou no setor defensivo do Furacão e, após boas temporadas no time do Paraná, aceitou o projeto para ser o novo reforço do Flamengo, onde está desde 2020.

Características de jogo do zagueiro da Seleção Brasileira

Essa será sua primeira convocação pela Seleção Brasileira para uma Copa do Mundo. Ele já havia atuado em quatro oportunidades neste ano em amistosos para a Copa do Mundo.

Com 1,90m, é uma grande ameaça na bola parada ofensiva, além de ter bons passes.