Quem é Éderson, o 'motor' da Atalanta que vai reforçar o Brasil na Copa do Mundo

O meio-campista Éderson, de 26 anos, foi chamado de última hora pelo técnico Carlo Ancelotti para compor o elenco da Seleção Brasileira na disputa da Copa do Mundo 2026. Após a lesão do lateral Wesley, o jogador foi o escolhido como substituto.

Ederson vive o auge da carreira

Vivendo o auge de sua carreira na Atalanta, ele tem sido um dos atletas mais observados no mercado da bola. Alguns veículos da Europa já dão como certa sua transferência para o Manchester United após a Copa do Mundo.

Éderson chegou ao Corinthians em 2020 após passagem pelo Cruzeiro, mas não conseguiu se firmar no clube paulista. Depois, foi emprestado ao Fortaleza. O volante também passou pelo Desportivo Brasil. Depois disso, chamou a atenção da Salernitana, da Itália, e foi para o futebol europeu, sendo contratado um ano depois pela Atalanta.

Características que chamaram atenção de Ancelotti

Ederson é um meio-campista de origem, mas também pode atuar como segundo volante e pelo corredor direito do campo, por mais que não seja, de fato, um lateral de ofício.