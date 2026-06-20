Quem é Jonathan Tah, zagueiro alemão que encara terra natal do pai na Copa

Conheça Jonathan Tah, zagueiro da Alemanha que enfrenta o país do pai (MEGAN BRIGGS/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP)
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Publicado em 20 de junho de 2026 às 18h22.
Titular da zaga alemã na Copa do Mundo de 2026, Jonathan Tah vive um confronto especial neste sábado: o duelo contra a Costa do Marfim, terra natal de seu pai. Nascido em Hamburgo, o zagueiro do Bayern de Munique escolheu defender a Alemanha desde as categorias de base, mas a partida carrega um peso afetivo que ele não escondeu.
"O jogo contra a Costa do Marfim será especial para mim. Estou muito ansioso por isso", disse Tah.
Filho de mãe alemã e pai marfinense, Tah visitou a Costa do Marfim algumas vezes na infância. A partir dos 14 anos, porém, parou de viajar para rever os familiares — período em que já defendia o Hamburgo, clube de sua cidade natal, após uma primeira passagem pela Suíça.
O hiato durou 15 anos e só terminou no ano passado, quando o zagueiro decidiu se reaproximar das próprias raízes.
"Eu queria visitar minha avó novamente, além de ver o que mudou no país", revelou.
Sobre a experiência em solo africano, Tah contou ter sido recebido com orgulho pelos marfinenses, que acompanharam sua trajetória no futebol europeu, incluindo a passagem pelo Bayer Leverkusen, onde conquistou o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha.
"Muitas pessoas me disseram que estavam orgulhosas de mim e do que conquistei no Bayer Leverkusen. Simplesmente senti o amor das pessoas. Foi bem agradável", afirmou.