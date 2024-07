Quem é Hugo Calderano? Mesatenista brasileiro é aposta certa para medalha nas Olimpíadas

O Brasil tem grandes chances de conquistar sua primeira medalha da história no tênis de mesa com o carioca Hugo Calderano nas Olimpíadas de Paris 2024. O jovem de 28 anos está na 6ª posição no ranking mundial, mas foi confirmado como o quarto cabeça de chave nos Jogos.

A China lidera o ranking com quatro atletas, mas pode enviar apenas dois para a disputa individual. Assim, Wang Chuqin e Fan Zhendong, da China, Félix Lebrun, da França, e Calderano serão os principais nomes na competição.

Estar entre os quatro cabeças de chave evita confrontos com os chineses até a semifinal, o que é um ponto positivo para Calderano. Isso significa que ele pode chegar até as semifinais sem ter que enfrentar Wang ou Fan. Além disso, alcançar as semifinais já garante, pelo menos, a medalha de bronze, pois não há disputa pelo terceiro lugar. Ou seja, Calderano pode conquistar uma medalha sem enfrentar os chineses.

Quem é Hugo Calderano?

Hugo Calderano, nascido no Rio de Janeiro em 1996, é um mesatenista brasileiro que começou a praticar o esporte aos 8 anos. Aos 14 anos, mudou-se para São Caetano do Sul para treinar com a seleção brasileira. Em 2013, foi o mais jovem a vencer uma etapa do Circuito Mundial da ITTF e o primeiro a vencer, no mesmo ano, etapas do Circuito Mundial Juvenil e Adulto.

Em 2014, Calderano conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude, na China, a primeira medalha do tênis de mesa brasileiro em competições olímpicas. Ele é tricampeão latino-americano e atual tricampeão pan-americano. Atualmente, joga pelo Ochsenhausen, na primeira divisão da Bundesliga, equipe que integrou de 2014 a 2021 e retornou em 2023. Na temporada 2021/22, jogou pelo Fakel Gazprom Orenburg, da Rússia, na Champions League. Em 2022/23, competiu pelo Kinoshita Meister Tokyo na T-League, a liga japonesa de tênis de mesa.

Fora das competições, Hugo é um entusiasta de esportes e gosta de praticar basquete, vôlei e tênis, além de assistir a eventos esportivos na TV. Ele também pratica o cubo mágico, completando-o em uma média de 9 segundos.

Hugo Calderano pode levar medalha em Paris?

No Mundial da Coreia do Sul, Hugo Calderano fez história ao ser o único não chinês a chegar às semifinais. Em Tóquio 2020, Hugo Calderano alcançou as quartas de final, realizando a melhor campanha de um brasileiro no tênis de mesa na história das Olimpíadas. Após liderar por 2 sets a 0 contra o alemão Dimitrij Ovtcharov, acabou perdendo e foi eliminado antes das semifinais.

Com a confirmação como quarto cabeça de chave em Paris 2024, as chances de Calderano conquistar a primeira medalha olímpica do Brasil no tênis de mesa são maiores. Essa posição evitará confrontos precoces com adversários chineses, permitindo um avanço mais seguro até as fases finais. As expectativas são altas para que Hugo Calderano faça história novamente, desta vez com uma inédita medalha olímpica para o Brasil.

1 /8 This photograph shows the construction site of Parc des Champions (Champion's Park) at the foot of the Eiffel Tower at the Trocadero for the upcoming Paris 2024 Olympic Games, in Paris on July 4, 2024. The Parc des Champions is a celebration site, which will be accessible for the public to see the Olympic medallists a day after their exploits. (Photo by Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP) (Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP via Getty Images) (Construção de área para cerimônia dos jogos de Olímpicos de Paris 2024)

2 /8 A man wearing a bib with Paris 2024 jersey the construction site of Parc des Champions (Champion's Park) at the foot of the Eiffel Tower at the Trocadero for the upcoming Paris 2024 Olympic Games, in Paris on July 4, 2024. The Parc des Champions is a celebration site, which will be accessible for the public to see the Olympic medallists a day after their exploits. (Photo by Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP) (Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP via Getty Images) (FRANCE-OLY-PARIS-2024-VENUE)

3 /8 PARIS, FRANCE - JUNE 30: Tourists at Trocadero Plaza admire the Eiffel Tower adorned with Olympic rings, celebrating the upcoming Paris 2024 Olympic and Paralympic Games, on June 30, 2024 in Paris, France. Paris anticipates over 11 million visitors for the XXXIII Olympic Summer Games, primarily from France, as the city prepares for the event from July 26 to August 11 (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images) (Símbolo dos jogos olímpicos na Torre Eifel, em Paris)

4 /8 PARIS, FRANCE - JULY 03: General view inside the Skatepark area during the Unveiling of the Competition Areas for the BMX Freestyle and Skateboarding Events for Paris Olympics 2024 at Place de la Concorde on July 03, 2024 in Paris, France. (Photo by Franco Arland/Getty Images) (Construção de área para disputas de skate, nos jogos de Olímpicos de Paris 2024)

5 /8 Construção de área para disputas de skate, nos jogos de Olímpicos de Paris 2024 (Construção de área para disputas de skate, nos jogos de Olímpicos de Paris 2024)

6 /8 PARIS, FRANCE - JUNE 30: The Eiffel Tower adorned with Olympic rings, celebrating the upcoming Paris 2024 Olympic and Paralympic Games, on June 30, 2024 in Paris, France. Paris anticipates over 11 million visitors for the XXXIII Olympic Summer Games, primarily from France, as the city prepares for the event from July 26 to August 11 (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images) (Construção de área para cerimônia dos jogos de Olímpicos de Paris 2024)

7 /8 PARIS, FRANCE - JUNE 28: The Olympic rings are seen on the Eiffel Tower on June 28, 2024 in Paris, France. The 2024 Summer Olympic Games begin on July 26. (Photo by Pierre Crom/Getty Images) (Torre Eifel)

8/8 PARIS, FRANCE - JUNE 30: Tourists at Trocadero Plaza admire the Eiffel Tower adorned with Olympic rings, celebrating the upcoming Paris 2024 Olympic and Paralympic Games, on June 30, 2024 in Paris, France. Paris anticipates over 11 million visitors for the XXXIII Olympic Summer Games, primarily from France, as the city prepares for the event from July 26 to August 11 (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images) (Excitement Builds In Paris For 2024 Olympics)

