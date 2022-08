Quem é David Popovici, romeno de 17 anos que quebrou recorde de Cesar Cielo

David Popovici tem apenas 17 anos, mas já acumula títulos expressivos em sua carreira como nadador. Apenas no Campeonato Europeu de Natação, disputado em Roma neste final de semana, o jovem atleta ficou com o ouro nas provas de 100m e 200m livres, com direito a quebra do recorde mundial.

Popovici tinha apenas quatro anos quando Cesar Cielo nadou para 46.91s e estabeleceu o novo recorde da prova. Treze anos depois, na mesma piscina, o romeno diminuiu o tempo e agora é o detentor do novo recorde mundial: 46.86s.

Considerado uma das promessas para as Olimpíadas de Paris de 2024, o romeno tem um currículo que fala por si só. Em junho, ele estreou na competição adulta no Mundial de Natação de Budapeste e já faturou dois títulos, nos 100m e nos 200m livres.

Antes disso, Popovici se consolidou como um dos grandes nomes da Europa entre os mais jovens. Foram sete ouros nos campeonatos europeus de juniores em 2021 e 2022: ele foi soberano nas provas de 50m, 100m e 200m livres, vencendo as competições nos dois anos consecutivos, além de vencer também o revezamento 4x100m livres com a seleção romena.

Por muito pouco, o romeno não subiu ao pódio em Tóquio também no ano passado. Nos 200m livres, ele ficou com a quarta colocação, apenas 0.02 segundos depois do brasileiro Fernando Scheffer. Ele disputou ainda mais duas provas em Tóquio: nos 100m, ele chegou até a final e ficou na sétima colocação e nos 50m, não conseguiu a classificação para a final.

David Popovici também já venceu na piscina curta. Em Kazan, na Rússia, em 2021, ele levou a melhor na prova dos 200m livres.

Cielo fala sobre o novo recorde

Nas redes sociais, Cesar Cielo comentou a perda do recorde mundial para o romeno. O ex-atleta brasileiro falou que achava que o dia que o recorde seria quebrado não chegaria mais, mas parabenizou o jovem romeno pela conquista.

"Não é fácil, vou ser bem sincero. Fica um sentimento meio estranho, queria a bandeira do Brasil continuando lá." Apesar de lamentar a perda do recorde, Cielo não poupou elogios ao jovem romeno. "Você é o cara! Longa vida ao novo rei", afirmou.