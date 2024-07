Quem acendeu a pira olímpica em Paris? Veja como foi a cerimônia

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, um dos eventos mais emblemáticos do mundo esportivo, aconteceu nesta sexta-feira, 26. O evento foi realizado em um cenário deslumbrante ao longo das margens do rio Sena, com a icônica Torre Eiffel como pano de fundo.

Entre os momentos mais aguardados do evento está aquele que acende a pira olímpica com o fogo que parte da Grécia. A tocha foi percorrida ao longo de toda a apresentação por uma figura encapuzada, que faz referência ao personagem do jogo "Assassin's Creed". Misturando momentos em vídeo e apresentações ao vivo, o representante percorreu os telhados que cercam o Rio Sena com a tocha em mãos, como no videogame.

No caminho para acender a pira olímpica, a tocha passou pelas mãos de alguns dos principais atletas do século 21. Veja como foi:

Revezamento da tocha entre super atletas

A figura encapuzada, ao final da cerimônia, passou a tocha primeiro para o jogador de futebol Zinedine Zidane, que por sua vez a passou para Rafael Nadal, um dos maiores nomes do tênis. A Torre Eiffel então teve um show de luzes, com o logo dos cinco arcos das Olimpíadas sempre aceso e em destaque. A chama olímpica saiu do solo fértil e voltou ao barco para atravessar o rio Sena, levada por Nadal.

Já no barco, Nadal passou a tocha para a histórica jogadora de tênis Serena Williams, considerada pela ESPN Internacional a segunda maior atleta do século. Ela passou a tocha para o velocista Carl Lewis, medalhista com nove ouros no currículo. Ele passou a tocha para a tenista francesa Amélie Mauresmo, que pegou o fogo já em solo fértil e andou pelas margens do rio Sena até entregá-lo para o craque do basquete Tony Parker. Juntos, eles correram até o museu do Louvre.

Na frente do museu, a tocha passou de Parker para as mãos de vários outros atletas das Paraolimpíadas. Todos eles, em conjunto, correram por países famosas de Paris. Depois de passarem pelo Arco do Triunfo, a chama olímpica foi revezada entre uma dezena de atletas franceses no caminho até um balão às margens do rio Sena.

No fim, após um extenso revezamento entre os atletas icônicos da França, os dois atletas negros Teddy Rinner, do judô, e a corredora Marie-José Perec, tricampeã olímpica, acenderam a tocha olímpica. O fogo foi feito em um balão — uma homenagem à Paris, que protagonizou o primeiro voo de balão da história.

Uma vez que a pira foi acesa, Celine Dion cantou do alto da Torre Eiffel e encerrou a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris.

Jogos oficialmente abertos

Algumas modalidades já haviam começado a competição mesmo antes da abertura, como foi o caso do futebol feminino e masculino, handebol, tiro com arco. A partir deste sábado, 27, as demais modalidades finalmente iniciam.

Onde assistir às Olimpíadas de Paris?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir: