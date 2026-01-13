Inteligência Artificial

A Salesforce colocou uma uma agente de IA no Slack; saiba como o novo recurso funciona

Nova versão do assistente do Slack chega para clientes Business+ e Enterprise+ e integra dados de múltiplas plataformas, em movimento estratégico da Salesforce para ampliar seu portfólio de IA empresarial

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 14h44.

O Slackbot, assistente automatizado integrado ao Slack, está passando por sua maior transformação desde que foi lançado.

A Salesforce, empresa que controla a plataforma desde 2021, anunciou nesta semana uma nova versão do Slackbot baseada em agentes de inteligência artificial, com capacidades ampliadas de busca de informações, criação de conteúdos e organização do trabalho, tudo sem sair do ambiente do Slack.

Segundo a empresa, o novo Slackbot, agora disponível de forma geral para clientes dos planos Business+ e Enterprise+, é capaz de localizar informações, redigir e-mails, agendar reuniões e interagir com aplicações corporativas externas, como Microsoft Teams e Google Drive, desde que o usuário conceda permissão.

A proposta é reduzir a troca constante entre abas e aplicativos, um problema recorrente no trabalho corporativo digital.

A atualização faz parte da estratégia mais ampla da Salesforce para reforçar sua presença em produtos empresariais com IA generativa, em um momento de intensa competição entre grandes fornecedores de software corporativo.

O projeto foi apresentado originalmente durante a conferência anual da empresa, a Dreamforce, em outubro, e agora chega ao mercado como um dos pilares da visão da companhia para agentes inteligentes no trabalho.

 

