Que horas começa a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo 2022?

Argentina e França se enfrentam na final da Copa do Mundo neste domingo, 18, às 12h, no estádio Lusail, no Catar. Antes da bola rolar, a entidade máxima do futebol organiza uma cerimônia de encerramento com show de música.

A Fifa convidou artistas para se apresentar minutos antes da partida entre os argentinos e franceses. O evento tradicionalmente tem duração de até 15 minutos.

O espetáculo acontece no estádio Lusail. Com capacidade de 80 mil torcedores, a arena é a maior do Mundial do Catar. Com projeto do estúdio Foster + Partners e Populous, a obra traz representações da cultura árabe, como tigelas, vasos, peças de arte e embarcações como parte da decoração

Horário do show de encerramento da Copa do Mundo 2022

O show de encerramento da competição está prevista para começar às 11h30, no horário de Brasília. A cerimônia acontece trinta minutos antes da final do Mundial.

Quem vai cantar no encerramento da Copa do Mundo

A Fifa confirmou que o cantor porto-riquenho Ozuna irá se apresentar antes da bola rolar. Ele irá cantar “Arhbo”, uma das músicas da trilha sonora oficial do Mundial. Outras atrações podem participar da festa.

Na Copa de 2018, Era Estrefi, Nicky Jam e Will Smith cantaram "Live it up", tema oficial do Mundial da Rússia na cerimônia de encerramento.

Onde assistir o show de encerramento da Copa do Mundo 2022

O show de encerramento da Copa do Mundo pode ser assistido na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay e no canal do Casimiro no Youtube, no streaming Fifa+ e na TV por assinatura no SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

