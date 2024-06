Ipiranga abre inscrições para programa de estágio com vagas afirmativas, veja os requisitos

O Ipiranga, empresa do setor de combustíveis e energia, abre inscrições para o segundo ciclo de 2024 do programa de estágio “Ipiranga Talent”. Com ação afirmativa destinando 50% das vagas para pessoas pretas e pardas, os candidatos devem realizar as inscrições até o dia 4 de julho.

Quais são os benefícios?

Os benefícios oferecidos pela Ipiranga são:

Bolsa-auxílio compatível com o mercado;

Seguro de vida;

Plano de saúde;

Auxílio alimentação;

Auxílio transporte;

Wellhub (antigo Gympass).

Quais são os requisitos?

Para participar do processo seletivo do Programa de Estágio da Ipiranga, os candidatos precisam:

Cursar nível superior em qualquer área (bacharel, licenciatura ou tecnólogo),

Ter formação prevista entre dezembro de 2025 e julho de 2026.

Ter disponibilidade para atuação nestas cidades: Rio de Janeiro e Duque de Caxias (RJ); São Paulo, Cubatão, São Caetano do Sul, São José do Rio Preto e Paulínia (SP); Curitiba, Londrina e Araucária (PR); Porto Alegre e Canoas (RS), Itajaí (SC), Betim (MG), Campo Grande (MS), Goiânia (GO), Belém (PA) e Porto Velho (RO).

Áreas de atuação

Os aprovados para o programa “Ipiranga Talent” terão uma jornada de desenvolvimento para atuar nas áreas de Recursos Humanos, Comercial, TI, Operações, Finanças, Marketing, Jurídico, Planejamento, Ciência de Dados e Ipiranga Empresas (B2B).

Os selecionados terão jornada de trabalho de 30 horas semanais, com um contrato de até dois anos, renovado a cada seis meses.

Como participar?

Para participar, é preciso se inscrever até o dia 4 de julho a página de vagas do Ipiranga.