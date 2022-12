Argentina x França ao vivo na final da Copa do Mundo: como assistir o jogo online e de graça

Argentina e França se enfrentam neste domingo,18, ao 12h, no estádio Lusail, no Catar. A partida é válida pela final da Copa do Mundo Fifa 2022.

AGENDA DE JOGOS DE HOJE: Veja as partidas deste domingo da Copa do Mundo

Argentina e França entram em campo buscando o tricampeonato de Copa do Mundo. Muito tradicionais na competição, as seleções confirmaram o favoritismo e chegam a final com chance de título.

De um lado a Argentina, liderada pelo craque Lionel Messi, busca sua redenção após 36 anos de fila. A última foi em 1986, conquistado por Diego Maradona, em uma das maiores atuações individuais em uma Copa do Mundo. Messi, que pra algumas pessoas já superou o ídolo argentino, quer vencer para finalmente marcar sua história no futebol da Argentina.

Já a França, do craque Kylian Mbappé, entra em campo buscando defender o título de melhor seleção do mundo. Com uma geração de jogadores jovens, a França entra como a favorita ao título, justamente por conta do seu elenco. Caso vença a Argentina, a seleção francesa repete feito do Brasil, em 1958 e 1962, ganhando títulos consecutivos.

Na história, as equipes se enfrentaram três vezes em Copas do Mundo. O último confronto entre elas, foi na oitavas de final da Copa de 2018, onde na ocasião a seleção francesa goleou a Argentina por 4 a 3 e abriu caminho para o título.

No retrospecto completo, os argentinos levam vantagem. Em 12 jogos disputados, foram seis vitórias para Argentina, contra três para a França. Em finais, as equipes nunca se enfrentaram.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Argentina x França

A partida entre Argentina x França começa às 12h e será transmitida pelo TV Globo, SporTV, Globoplay, Fifa+, CazéTV no Youtube e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Onde assistir online e de graça Argentina x França

A partida entre Argentina x França será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay, no Fifa+ e no canal do Casimiro no Youtube. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Como assistir ao vivo o jogo Argentina x França

O jogo entre Argentina x França pode ser assistido na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay e no canal do Casimiro no Youtube, no streaming Fifa+ e na TV por assinatura no SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

LEIA TAMBÉM: