Quem irá apitar a final da Copa do Mundo?

Argentina e França se enfrentam neste domingo, 18, ao 12h, no estádio Lusail, no Catar. A partida é válida pela final da Copa do Mundo Fifa 2022. O árbitro da partida será o polonês Szymon Marciniak que apita seu terceiro jogo nessa Copa do Mundo. Os assistentes são Pawel Sokolnicki (Polônia) e Tomasz Listkiewicz (Polônia)

Marciniak é conhecido nas competições europeias. Ele apitou a final da Supercopa da Uefa em 2018/19 (Real Madrid 2 x 4 Atlético de Madrid). Na Copa de 2018, ele apitou dois jogos, Argentina 1 x 1 Islândia e Alemanha 2 x 1 Suécia.

Nesta Copa, Marciniak apitou jogo de ambas as seleções. Ele esteve na vitória da França diante da Dinamarca por 2 a 1 e no jogo entre Argentina e Austrália, onde os argentinos também venceram por 2 a 1.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia)

Szymon Marciniak (Polônia) Assistente 1 : Pawel Sokolnicki (Polônia)

: Pawel Sokolnicki (Polônia) Assistente 2 : Tomasz Listkiewicz (Polônia)

: Tomasz Listkiewicz (Polônia) Quarto árbitro : Ismail Elfath (EUA)

: Ismail Elfath (EUA) VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia)

Que horas começa a final da Copa do Mundo

A partida entre Argentina e França neste domingo, 18, começa às 12h.

