Jogos de hoje, quinta-feira, 13 de junho, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Brasileirão e Campeonato Argentino são os destaques do futebol desta quinta-feira, 13.

A programação do dia também inclui as partidas do Brasileirão Série D, Brasileirão Feminino, Paulistão Feminino, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

15h - Deportivo Rietra x River Plate - ESPN e Star+

19h - Tigre x Belgrano - Star+

21h15 - Lanús x Racing - ESPN 4 e Star+

21h15 - Newell's Old Boys x Instituto AC Córdoba - Star+

Brasileirão

19h - Cruzeiro x Cuiabá - SporTV e Premiere

20h - Internacional x São Paulo - Premiere

20h - Flamengo x Grêmio - Premiere

20h - Athletico-PR x Criciúma - TNT, CazéTV e Rede Furacão

21h30 - Bahia x Fortaleza - Globo e Premiere

21h30 - Palmeiras x Vasco - Globo e Premiere

Brasileirão Série D

19h - Princesa do Solimões x Humaitá - Live Transmissões (Youtube)

19h - Avenida x Concórdia - Rádio Gazeta (Youtube)

19h - Fluminense-PI x Cametá - FLUEC TV (Youtube)

19h - Itabuna x Democrata - TV Vitória - Betsat e TV Gerais (Youtube)

Brasileirão Feminino

15h - Avaí/Kindermann (F) x Internacional (F) - Canal GOAT

Paulistão Feminino

15h - Pinda (F) x Marília (F) - Futebol Paulista (Youtube)

16h - São José-SP (F) x Palmeiras (F) - Record News, Space e Paulistão (Youtube)

La Liga 2

16h - Espanyol x Sporting Gijón - ESPN 4 e Star+

*Este conteúdo foi gerado e publicado automaticamente com o uso de inteligência artificial.