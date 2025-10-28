Quase fora da Libertadores, Palmeiras vale 16 vezes mais que a LDU

Palmeiras e LDU: confira quanto vale cada time (Redes Sociais/Divulgação)
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 06h03.
A derrota do Palmeiras por 3 a 0 para a LDU, na semifinal da Libertadores, escancarou um contraste dentro e fora de campo. Segundo o especialista em marketing esportivo Amir Somoggi, da Sports Value, o Palmeiras está avaliado em R$ 3,9 bilhões e deve ultrapassar R$ 4 bilhões até o fim de 2025.
A LDU, por outro lado, tem valuation estimado em R$ 240 milhões, uma diferença de 16 vezes em relação ao time brasileiro.
Os números são do último estudo Valuation dos Clubes 2024, da Sports Value, que confirma o Palmeiras como o segundo clube mais valioso do Brasil, atrás apenas do Flamengo (R$ 4,9 bilhões).
Em seguida, estão Corinthians (R$ 3,7 bilhões), Atlético Mineiro (R$ 3,4 bilhões) e São Paulo (R$ 2,9 bilhões).
O levantamento considera ativos físicos e intangíveis, marca, elenco e receitas operacionais, e mostra o time alviverde consolidado como potência econômica no futebol sul-americano.
A diferença entre os clubes fica ainda mais evidente quando se observa o valor dos elencos. De acordo com Amir Somoggi, o time do Palmeiras é avaliado em R$ 1,3 bilhão, enquanto o da LDU chega a R$ 117 milhões.
“Olha a diferença do valor do elenco de jogadores”, afirma Somoggi. “O que a LDU já fez é absurdo pelas diferença dos valores.”
Em números, o elenco do Palmeiras vale 11 vezes mais do que o rival equatoriano.
Agora, o time brasileiro precisará vencer por quatro gols no jogo de volta para chegar a final da Libertadores. O jogo acontece no Allianz Parque na próxima quinta-feira, 30, às 21h30.