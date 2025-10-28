Esporte

Quase fora da Libertadores, Palmeiras vale 16 vezes mais que a LDU

Mesmo com elenco 10 vezes mais barato, o time equatoriano venceu o Palmeiras por 3 a 0 na semifinal da Libertadores

Palmeiras e LDU: confira quanto vale cada time (Redes Sociais/Divulgação)

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 06h03.

A derrota do Palmeiras por 3 a 0 para a LDU, na semifinal da Libertadores, escancarou um contraste dentro e fora de campo. Segundo o especialista em marketing esportivo Amir Somoggi, da Sports Value, o Palmeiras está avaliado em R$ 3,9 bilhões e deve ultrapassar R$ 4 bilhões até o fim de 2025.

A LDU, por outro lado, tem valuation estimado em R$ 240 milhões, uma diferença de 16 vezes em relação ao time brasileiro.

Liderança financeira no futebol

Os números são do último estudo Valuation dos Clubes 2024, da Sports Value, que confirma o Palmeiras como o segundo clube mais valioso do Brasil, atrás apenas do Flamengo (R$ 4,9 bilhões). 

Em seguida, estão Corinthians (R$ 3,7 bilhões), Atlético Mineiro (R$ 3,4 bilhões) e São Paulo (R$ 2,9 bilhões).

O levantamento considera ativos físicos e intangíveis, marca, elenco e receitas operacionais, e mostra o time alviverde consolidado como potência econômica no futebol sul-americano.

Valor de elenco

A diferença entre os clubes fica ainda mais evidente quando se observa o valor dos elencos. De acordo com Amir Somoggi, o time do Palmeiras é avaliado em R$ 1,3 bilhão, enquanto o da LDU chega a R$ 117 milhões. 

“Olha a diferença do valor do elenco de jogadores”, afirma Somoggi. “O que a LDU já fez é absurdo pelas diferença dos valores.”

Em números, o elenco do Palmeiras vale 11 vezes mais do que o rival equatoriano.

Agora, o time brasileiro precisará vencer por quatro gols no jogo de volta para chegar a final da Libertadores. O jogo acontece no Allianz Parque na próxima quinta-feira, 30, às 21h30.

