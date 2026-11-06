Como essa startup gaúcha cresceu 10 vezes em 3 anos no setor da saúde

RESUMO ＋ A healthtech gaúcha Clínica Experts, fundada por Tiago Mário, projeta R$ 22 milhões em receita em 2026, ante R$ 10,4 milhões em 2025. A empresa atende 8 mil clínicas e emprega cerca de 180 pessoas. Após receber R$ 5 milhões do fundo Criatec 4, aposta na vertical financeira CliniPago, em inteligência artificial e em uma Series A para 2027.

Quando Tiago Mário começou sua trajetória de empresário, a ideia era criar uma empresa de educação. Hoje, esse negócio mudou e se tornou uma healthtech que atende 8 mil clínicas e emprega cerca de 180 pessoas.

A empresa de Lajeado (RS), que faturou R$ 1,5 milhão em 2023, chegou a R$ 10,4 milhões no ano passado e agora projeta R$ 22 milhões em receita em 2026.

O crescimento levou a empresa a ampliar o negócio para além do software de gestão de clínicas, com uma vertical financeira e o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial.

A história por trás desses números, porém, começou bem antes da empresa existir como uma healthtech. Em 2015, Tiago Mário trabalhava em um projeto de capacitação focado em profissionais da estética.

A operação cresceu até reunir 20 mil alunos simultâneos em 2022. Foi nesse contato com os profissionais que ele começou a reparar que havia um problema que ia além da formação técnica.

“Percebi que o pessoal tinha um problema muito sério de gestão, com desafios em questões básicas de finanças e vendas. Eram profissionais entusiastas de tratamentos, novas tecnologias, artigos científicos, mas que tinham pouca capacidade de transformar isso em aumento de faturamento ou, ainda, de controlar suas receitas internas”, conta Tiago, fundador do Clínica Experts.

A percepção levou à criação de uma primeira ferramenta de gestão. Em dezembro de 2019, Tiago e um parceiro começaram a desenvolver uma agenda digital para organizar consultas, cadastrar pacientes e concentrar informações.

Como não havia um programador na equipe, a solução começou pelas mãos de um estudante de engenharia de automação que estava na empresa.

“Perguntei para ele: ‘Você sabe programar?’ Ele falou: ‘Não sei, mas posso aprender’”, relembra o executivo. O primeiro protótipo ficou pronto em fevereiro de 2020.

Foi com a chegada da pandemia, em março de 2020, que a ferramenta que havia sido pensada para organizar a rotina de clínicas ganhou outra função.

Tiago decidiu liberar o sistema gratuitamente para a base de alunos da empresa, que tiveram suas atividades interrompidas.

Foram cerca de 3,5 mil cadastros no primeiro dia e outros 1,5 mil no segundo.

“Falei: ‘Vamos liberar isso aqui de maneira gratuita pra galera, pelo menos pra gente ter alguma coisa que acalme eles’. Porque ninguém sabia quanto tempo ia demorar a pandemia”, conta.

O volume de acessos revelou que os usuários queriam outras possibilidades como registrar pacientes, organizar atendimentos e acompanhar as finanças.

Entre 2020 e 2021, a equipe passou a desenvolver novas funcionalidades a partir das demandas dos usuários, e os primeiros clientes pagantes chegaram em maio de 2021.

A transformação da ferramenta em negócio também exigiu aprendizado, a empresa vinha da área de educação e não tinha experiência com software como serviço.

“Ninguém tinha experiência com SaaS”, lembra Tiago. Foi nesse processo que a equipe começou a definir o modelo de cobrança, as prioridades do produto e a estrutura da nova empresa de tecnologia.

A aposta que deu certo

No fim de 2022, uma reestruturação societária redefiniu os rumos do negócio. Tiago ficou com o Clínica Experts e oito pessoas de um time que havia chegado a quase 50.

A operação passou a funcionar em uma laje de 500 m² que antes servia como estacionamento.

“Sentei a galera e disse: ‘Vamos tentar. Se der certo, a gente tem uma empresa para tocar’”, relata. A decisão significava recomeçar praticamente do zero.

A empresa de educação havia sido desmobilizada, e Tiago precisava descobrir se o software que nasceu como uma ferramenta complementar poderia, de fato, sustentar uma companhia.

Foi a partir desse recomeço que a empresa entrou na trajetória de crescimento acelerado. Esse momento, porém, começou a exigir uma estrutura financeira diferente.

Em 2024, Tiago passou a buscar investidores para acelerar a empresa. A alternativa era continuar financiando a expansão com o próprio caixa, mas isso significaria crescer mais devagar. “Indo no bootstrapping, a gente iria conseguir fazer, mas não no tempo que a gente gostaria”, diz.

A aproximação com o mercado de venture capital aconteceu de forma pouco convencional. O Clínica Experts entrou em um programa de aceleração do Instituto Caldeira, em Porto Alegre, e venceu a votação popular.

A etapa seguinte foi um jantar com investidores, marcado por uma chuva forte que quase fez Tiago desistir do encontro. Fernando Piccinini, CFO da empresa, insistiu que fossem.

Aquela noite abriu caminho até o Criatec 4. Em maio de 2025, o Clínica Experts recebeu R$ 5 milhões do fundo, gerido por Crescera e Triaxis.

“Não teve muito glamour, não teve road show. Foi bem orgânico e, olhando para trás, foi um movimento bastante acertado”, afirma Tiago.

Parte do novo capital está sendo direcionada para ampliar a plataforma para além da gestão tradicional.

Uma das principais apostas é o CliniPago, vertical financeira que estava em desenvolvimento havia cerca de 14 meses e tinha lançamento previsto para agosto de 2026.

A proposta surgiu de um problema observado na rotina dos próprios clientes: o dinheiro de uma clínica costuma passar por diferentes contas, maquininhas e meios de pagamento, dificultando a conciliação.

“O profissional da saúde recebe um pouco no dinheiro, um pouco no PIX na conta A, um pouco no cartão na maquininha B. O CliniPago vai fazer essa conciliação de forma automática e sincronizada”, explica Piccinini.

A ferramenta passa a integrar uma camada que, até então, ficava separada do restante do sistema, aproximando pagamentos, financeiro e gestão em uma mesma operação.

Empresa mira nova captação no ano que vem

A próxima etapa da empresa passa também pelo uso de inteligência artificial. O Clínica Experts desenvolveu a Anna, agente de IA voltada a tarefas operacionais e administrativas.

O objetivo é reduzir o tempo que profissionais gastam com atividades que não estão diretamente ligadas ao atendimento. "Nosso objetivo é deixar o profissional da saúde livre para pensar em cuidar de gente. Tudo que é operacional, financeiro, administrativo, a gente quer que ele delegue para a tecnologia", destaca o CEO.

A empresa já prepara a próxima rodada de captação. "Estamos estruturando uma rodada Series A para o início de 2027, com foco em duas frentes: crédito para clínicas via CliniPago e inteligência artificial agêntica. Queremos ser o centro operacional de toda clínica, do agendamento ao faturamento, com IA orquestrando todas as soluções", conclui Tiago.