Botafogo x Coritiba: horário, onde assistir e prováveis escalações

Botafogo x Coritiba se enfrentam neste domingo, 12, às 16h, no Nilton Santos. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo é importante para o Coritiba, que terá a chance de quebrar um tabu histórico. O Coxa nunca venceu o Alvinegro em jogos no Rio de Janeiro na era dos pontos corridos. O último triunfo como visitante diante do rival foi em 2002, na época em que o torneio tinha outro formato.

Além disso, nos últimos dez jogos em solo carioca, os paranaenses somam oito derrotas.

Como chega o Botafogo para o confronto

Com três vitórias em sequência na competição, o Botafogo quer seguir na boa fase. Na 10ª posição, o Alvinegro busca quer se aproximar do G6.

Apesar disso, no último duelo, disputado na estreia da Sul-Americana, o Glorioso empatou por 1 a 1 com o Caracas, da Venezuela.

Chris Ramos, Marçal, Kaio Pantelão e Joaquín Correa são baixas confirmadas e estão no departamento médico. Alex Telles é dúvida para Franclim Carvalho.

Como chega o Coritiba para o confronto

Já o Coritiba ocupa a 7ª colocação do Campeonato e quer voltar a vencer após duas rodadas com empates. Além disso, o clube tem o tabu para tentar quebrar no Rio de Janeiro.

Joaquín Lavega, suspenso na última rodada, retorna. Por outro lado, Keno, Pedro Morisco e Rodrigo Rodrigues estão no departamento médico e são baixas confirmadas, enquanto Jacy Maranhão é dúvida.

Onde assistir a Botafogo x Coritiba

O duelo entre Botafogo x Coritiba será transmitido pelo SporTV e Premiere.

Prováveis escalações

Botafogo (Técnico Franclim Carvalho)

Raúl; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Caio Roque; Allan, Danilo e Álvaro Montoro; Júnior Santos, Matheus Martins e Arthur Cabral.

Coritiba (Técnico Fernando Seabra)

Pedro Rangel; J.P. Chermont, Jacy Maranhão (Tiago Cóser), Maicon, Bruno Melo e Felipe Jonatan; Vini Paulista, Sebastian Gomez, Josué e Lucas Ronier; Pedro Rocha.