Flamengo x Palmeiras: Quanto o campeão da Libertadores recebe de premiação

A final da Copa Libertadores 2021 entre Flamengo e Palmeiras acontece neste sábado, 27, no estádio Centanário no Uruguai. Além da glória de conquistar o título de melhor time da América do Sul, o campeão também leva uma bolada para os cofres do clube.

Os dois últimos campeões da competição disputam o título em jogo único marcado para 17h. Está será a segunda final seguida entre clubes brasileiros. O Flamengo levantou a taça em 2019 quando venceu o River Plate-ARG e o Palmeiras venceu o Santos no ano passado.

O total da premiação do campeão e do vice inclui os valores de cada um desde a fase de grupos até a final. A Conmebol premia as equipes conforme o time vai avançando na competição.

O campeão da Libertadores recebe uma premiação de 22,55 milhões de dólares, (125,5 milhões de reais, em conversão direta). O vice ganha com 13,55 milhões de dólares (75,4 milhões de reais). O valor da premiação é a mesma da última edição.

Os valores das premiações em cada fase:

Fase de grupos: 3 milhões de dólares;

Oitavas de final: 1,05 milhão de dólares;

Quartas de final: 1,5 milhão de dólares;

Semifinal: 2 milhões de dólares;

Final: 15 milhões de dólares (campeão) e 6 milhões de dólares (vice).

Os finalistas ainda terão outro renda a receber: cada um dos adversários recebem 25% da renda da decisão.