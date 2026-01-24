Esporte

Jogos de hoje, sábado, 24 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste sábado online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 08h00.

O clássico entre Palmeiras x São Paulo pelo Campeonato Paulista, e o confronto entre Villarreal x Real Madrid pela La Liga são os grandes destaques do futebol neste sábado, 24 de janeiro.

A agenda do dia também conta com partidas da Bundesliga, Premier League, Campeonato Argentino e diversos jogos pelos estaduais, como o Clássico das Multidões entre Sport x Vitória-PE, além de Botafogo x Bangu no Cariocão.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Paulista

  • 15h - São Bernardo x Mirassol - HBO Max
  • 17h - Ponte Preta x Noroeste - HBO Max
  • 18h30 - Palmeiras x São Paulo - TNT e HBO Max

Campeonato Carioca

Campeonato Espanhol

  • 10h - Rayo Vallecano x Osasuna - Disney+
  • 12h15 - Valencia x Espanyol - ESPN 2 e Disney+
  • 14h30 - Sevilla x Athletic Bilbao - ESPN 2 e Disney+
  • 17h - Villarreal x Real Madrid - ESPN e Disney+

Campeonato Alemão

  • 11h30 - Bayern x Augsburg - Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
  • 11h30 - Bayer Leverkusen x Werder Bremen - CazéTV e OneFootball
  • 14h30 - Union Berlin x Borussia Dortmund - Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball

Campeonato Inglês (Premier League)

Campeonato Argentino

  • 17h - Barracas Central x River Plate - ESPN 4 e Disney+
  • 19h30 - Gimnasia La Plata x Racing - ESPN 3 e Disney+

Estaduais

  • 16h - América-RN x ABC - TV Tropical e Canal GOAT
  • 16h - CSA x CRB - TV Pajuçara, NN Play e SportyNet
  • 16h - Sport x Vitória-PE - Canal GOAT e TV FPF Betnacional
  • 17h - Botafogo-PB x Sousa - Canal GOAT

Onde assistir ao vivo o jogo entre Palmeiras x São Paulo pelo Paulistão?

O jogo Palmeiras x São Paulo terá transmissão ao vivo no TNT e HBO Max, às 18h30.

Qual canal vai transmitir Villarreal x Real Madrid hoje?

A partida entre Villarreal x Real Madrid será exibida na ESPN e Disney+, às 17h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 24.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 24.

Record

  • 19h - Anapolina x Goiás - Record Goiás

Band

  • 14h30 - Neom x Al Hilal - Band, BandSports, Bandplay e Band.com.br

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 14h30 - Union Berlin x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão
  • 19h30 - Cruzeiro x Flamengo - Copa São Paulo (reprise)
  • 21h - Botafogo x Bangu - Campeonato Carioca

ESPN

  • 12h - Manchester City x Wolverhampton - Campeonato Inglês
  • 17h - Villarreal x Real Madrid - Campeonato Espanhol

ESPN 2

  • 12h15 - Valencia x Espanyol - Campeonato Espanhol
  • 14h30 - Sevilla x Athletic Bilbao - Campeonato Espanhol

ESPN 3

  • 11h - Como x Torino - Campeonato Italiano
  • 13h - Al Sadd x Shabab Al Ahli - Amistoso
  • 19h30 - Gimnasia La Plata x Racing - Campeonato Argentino

ESPN 4

  • 9h30 - West Ham x Sunderland - Campeonato Inglês
  • 15h - Arouca x Sporting - Campeonato Português
  • 17h - Barracas Central x River Plate - Campeonato Argentino

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

  • 15h - São Bernardo x Mirassol - Campeonato Paulista
  • 17h - Ponte Preta x Noroeste - Campeonato Paulista
  • 18h30 - Palmeiras x São Paulo - Campeonato Paulista

Disney+

  • 10h - Rayo Vallecano x Osasuna - Campeonato Espanhol
  • 12h - Fulham x Brighton - Campeonato Inglês
  • 12h15 - Leganés x Real Sociedad B - Campeonato Espanhol
  • 14h30 - Bournemouth x Liverpool - Campeonato Inglês
  • 17h - Villarreal x Real Madrid - Campeonato Espanhol
  • 19h30 - Atlético San Luis (F) x Tijuana (F) - Campeonato Mexicano Feminino

Canal GOAT (YouTube)

  • 11h30 - Bayern x Augsburg - Campeonato Alemão
  • 14h30 - Union Berlin x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão
  • 16h - América-RN x ABC - Campeonato Potiguar
  • 16h - Sport x Vitória-PE - Campeonato Pernambucano
  • 21h - Botafogo x Bangu - Campeonato Carioca

CazéTV (YouTube)

  • 11h30 - Bayer Leverkusen x Werder Bremen - Campeonato Alemão
  • 14h30 - Union Berlin x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão
  • 17h05 - Olympique de Marseille x Lens - Campeonato Francês
