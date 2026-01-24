Jogos de hoje, sábado, 24 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

O clássico entre Palmeiras x São Paulo pelo Campeonato Paulista, e o confronto entre Villarreal x Real Madrid pela La Liga são os grandes destaques do futebol neste sábado, 24 de janeiro.
A agenda do dia também conta com partidas da Bundesliga, Premier League, Campeonato Argentino e diversos jogos pelos estaduais, como o Clássico das Multidões entre Sport x Vitória-PE, além de Botafogo x Bangu no Cariocão.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Paulista
- 15h - São Bernardo x Mirassol - HBO Max
- 17h - Ponte Preta x Noroeste - HBO Max
- 18h30 - Palmeiras x São Paulo - TNT e HBO Max
Campeonato Carioca
- 21h - Botafogo x Bangu - Sportv e Premiere
Campeonato Espanhol
- 10h - Rayo Vallecano x Osasuna - Disney+
- 12h15 - Valencia x Espanyol - ESPN 2 e Disney+
- 14h30 - Sevilla x Athletic Bilbao - ESPN 2 e Disney+
- 17h - Villarreal x Real Madrid - ESPN e Disney+
Campeonato Alemão
- 11h30 - Bayern x Augsburg - Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
- 11h30 - Bayer Leverkusen x Werder Bremen - CazéTV e OneFootball
- 14h30 - Union Berlin x Borussia Dortmund - Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball
Campeonato Inglês (Premier League)
- 12h - Manchester City x Wolverhampton - ESPN e Disney+
- 14h30 - Bournemouth x Liverpool - ESPN e Disney+
Campeonato Argentino
- 17h - Barracas Central x River Plate - ESPN 4 e Disney+
- 19h30 - Gimnasia La Plata x Racing - ESPN 3 e Disney+
Estaduais
- 16h - América-RN x ABC - TV Tropical e Canal GOAT
- 16h - CSA x CRB - TV Pajuçara, NN Play e SportyNet
- 16h - Sport x Vitória-PE - Canal GOAT e TV FPF Betnacional
- 17h - Botafogo-PB x Sousa - Canal GOAT
Onde assistir ao vivo o jogo entre Palmeiras x São Paulo pelo Paulistão?
O jogo Palmeiras x São Paulo terá transmissão ao vivo no TNT e HBO Max, às 18h30.
Qual canal vai transmitir Villarreal x Real Madrid hoje?
A partida entre Villarreal x Real Madrid será exibida na ESPN e Disney+, às 17h.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 24.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 24.
Record
- 19h - Anapolina x Goiás - Record Goiás
Band
- 14h30 - Neom x Al Hilal - Band, BandSports, Bandplay e Band.com.br
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 14h30 - Union Berlin x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão
- 19h30 - Cruzeiro x Flamengo - Copa São Paulo (reprise)
- 21h - Botafogo x Bangu - Campeonato Carioca
ESPN
- 12h - Manchester City x Wolverhampton - Campeonato Inglês
- 17h - Villarreal x Real Madrid - Campeonato Espanhol
ESPN 2
- 12h15 - Valencia x Espanyol - Campeonato Espanhol
- 14h30 - Sevilla x Athletic Bilbao - Campeonato Espanhol
ESPN 3
- 11h - Como x Torino - Campeonato Italiano
- 13h - Al Sadd x Shabab Al Ahli - Amistoso
- 19h30 - Gimnasia La Plata x Racing - Campeonato Argentino
ESPN 4
- 9h30 - West Ham x Sunderland - Campeonato Inglês
- 15h - Arouca x Sporting - Campeonato Português
- 17h - Barracas Central x River Plate - Campeonato Argentino
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
HBO Max
- 15h - São Bernardo x Mirassol - Campeonato Paulista
- 17h - Ponte Preta x Noroeste - Campeonato Paulista
- 18h30 - Palmeiras x São Paulo - Campeonato Paulista
Disney+
- 10h - Rayo Vallecano x Osasuna - Campeonato Espanhol
- 12h - Fulham x Brighton - Campeonato Inglês
- 12h15 - Leganés x Real Sociedad B - Campeonato Espanhol
- 14h30 - Bournemouth x Liverpool - Campeonato Inglês
- 17h - Villarreal x Real Madrid - Campeonato Espanhol
- 19h30 - Atlético San Luis (F) x Tijuana (F) - Campeonato Mexicano Feminino
Canal GOAT (YouTube)
- 11h30 - Bayern x Augsburg - Campeonato Alemão
- 14h30 - Union Berlin x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão
- 16h - América-RN x ABC - Campeonato Potiguar
- 16h - Sport x Vitória-PE - Campeonato Pernambucano
- 21h - Botafogo x Bangu - Campeonato Carioca
CazéTV (YouTube)
- 11h30 - Bayer Leverkusen x Werder Bremen - Campeonato Alemão
- 14h30 - Union Berlin x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão
- 17h05 - Olympique de Marseille x Lens - Campeonato Francês