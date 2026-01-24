Palmeiras x São Paulo: onde assistir e horário do jogo pelo Campeonato Paulista

Repórter
Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado, 24, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2025. O clássico terá transmissão ao vivo na TNT e na HBO Max.
O Verdão, comandado por Abel Ferreira, vinha com campanha impecável no estadual, mas sofreu um duro golpe na última rodada ao ser goleado por 4 a 0 pelo Novorizontino, registrando a maior derrota da equipe desde a chegada do treinador português. O resultado acendeu o sinal de alerta no clube.
Do outro lado, o São Paulo, agora dirigido por Hernán Crespo, também vive momento delicado. A equipe vem de derrota por 3 a 2 para a Portuguesa, no Morumbis, e enfrenta pressão por resultados em meio a turbulências fora de campo.
