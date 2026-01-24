Esporte

Palmeiras x São Paulo: onde assistir e horário do jogo pelo Campeonato Paulista

Partida entre Palmeiras x São Paulo é válida pela 5ª rodada do Paulistão 2025

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 06h00.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado, 24, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2025. O clássico terá transmissão ao vivo na TNT e na HBO Max.

O Verdão, comandado por Abel Ferreira, vinha com campanha impecável no estadual, mas sofreu um duro golpe na última rodada ao ser goleado por 4 a 0 pelo Novorizontino, registrando a maior derrota da equipe desde a chegada do treinador português. O resultado acendeu o sinal de alerta no clube.

Do outro lado, o São Paulo, agora dirigido por Hernán Crespo, também vive momento delicado. A equipe vem de derrota por 3 a 2 para a Portuguesa, no Morumbis, e enfrenta pressão por resultados em meio a turbulências fora de campo.

Prováveis escalações

  • Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)
    Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Luis Pacheco, Marlon Freitas e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.
  • São Paulo (Técnico: Hernán Crespo)
    Rafael; Mayk, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio e Luciano; Ferreirinha (Lucca) e Tapia (Calleri).

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo deste sábado, 18h30, entre Palmeiras e São Paulo terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo do Palmeiras hoje?

Você pode assistir à partida online pela HBO Max.

