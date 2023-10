Nesta quarta-feira, 18, a CBF confirmou a lesão no joelho de Neymar, que o deixará fora dos gramados por pelo menos seis meses. O camisa 10 saiu de maca do campo na derrota para o Uruguai por 2 a 0, na última terça-feira.

Pelas redes sociais, o Al-Hilal, clube do jogador, postou: "Os exames médicos realizados por Neymar confirmaram a lesão do ligamento cruzado anterior e ruptura do menisco do joelho. Ele será submetido a uma cirurgia e depois a um programa de tratamento que será determinado posteriormente. Volte mais forte, Neymar!"

The medical tests “NEYMAR ” underwent, confirmed the Anterior Cruciate Ligament and Meniscus tear injury in his knee, he will be going through surgery and then a treatment program that will be determined later.. Return Stronger @neymarjr 💙#AlHilal pic.twitter.com/5I3u7F7wQm — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) October 18, 2023

Quanto o Al Hilal vai pagar para Neymar ficar de licença-médica?

Segundo o portal Lance, atualmente o clube saudita gasta mais de R$ 70 milhões por mês em salários com o jogador. Caso ele fique os seis meses parado, Neymar irá receber cerca de R$ 430 milhões sem entrar em campo.

A remuneração, que inclui salário, luvas e acordos comerciais, chamou a atenção nas redes sociais. Para se ter uma ideia, considerando o ano bissexto de 2024 e o ano de 2025, o ganho é equivalente a 437,7 mil euros por dia (R$ 2,3 milhões).

Indenização da Fifa

Nesta quinta-feira, segundo informações do Ge, o Al-Hilal poderá acionar um mecanismo da Fifa que disponibiliza uma indenização em casos de jogadores lesionados por suas seleções, que ficam mais de 28 dias sem jogar.

Essa valor é do Programa de Proteção de Clubes chegando a 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões). Apesar da ajuda, essa quantia não cobre nem um mês de gastos com o jogador.

Lesão

Após arrancada no meio campo, Neymar conseguiu se desvencilhar da marcação, mas ao pisar, sofreu a lesão e imediatamente pediu substituição. Ao fim da primeira etapa, Neymar não conseguiu pisar para ir ao vestiário e deixou o campo com ajuda.

Segundo comunicado da CBF, o jogador passou por exames clínicos e de imagem que detectou ruptura do ligamento cruzado anterior. Atualmente jogando pelo Al-Hilal da Arábia Saudita, é provável que o camisa 10 fique fora pelo restante da temporada.

Veja o comunicado da CBF

"O atacante Neymar Jr. da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, passou por exames clínicos e de imagem nesta quarta-feira (18), que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Na noite desta terça-feira (17), Neymar sofreu entorse do joelho durante jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, em Montevideo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026.

O atacante passará por procedimento cirúrgico, em data ainda a ser definida, para correção das lesões. O departamento médico da Seleção Brasileira, sob a supervisão do Dr. Rodrigo Lasmar, e do Al Hilal, estão em contato permanente e alinhados na recuperação do atleta."