O que é ruptura do ligamento cruzado? Entenda a lesão que deixará Neymar um ano fora dos gramados

Nesta quarta-feira, 18, a CBF confirmou que Neymar ficará sem jogar por um ano, devido a uma lesão de ruptura do ligamento cruzado. O jogador saiu de maca na derrota do Brasil para o Uruguai por 2 a 0 nesta terça-feira, 17.

A ruptura, ou estiramento, do ligamento cruzado anterior é uma das lesões mais comuns no joelho. Atletas que praticam esportes de alta demanda física, como é o caso do futebol, têm maior probabilidade de lesionar os ligamentos do joelho.

O que é ruptura do ligamento cruzado do joelho?

Segundo o portal Orthoinfo, a articulação do joelho é formada pelo encontro de três ossos: o osso da coxa (fêmur), o osso da perna (tíbia) e a rótula (patela). Os ossos são conectados entre si por meio de quatro ligamentos principais, que agem como fibras para manter os ossos unidos.

A lesão de Neymar tem diferentes níveis e acontece quando há justamente uma ruptura de um desses ligamentos que une os ossos. No caso do jogador, o rompimento foi no ligamento cruzado, localizado no centro do joelho que impede que a tíbia se desloque para frente do fêmur.

Níveis

Distensões de grau 1. Em um estiramento de grau 1, o ligamento é levemente danificado. Ele foi levemente estirado, mas ainda consegue manter a articulação do joelho estável.

Distensões de grau 2. Em um estiramento de grau 2, o ligamento é estirado até o ponto de se soltar. Costuma ser chamado de ruptura parcial do ligamento.

Distensões de grau 3. Este tipo de estiramento costuma ser chamado de ruptura total do ligamento. O ligamento é separado em dois pedaços, e a articulação do joelho fica instável.

Tratamento

Na maioria do casos o tratamento é feito por meio de cirurgia. Nesses casos, após o procedimento, é necessário fazer uma fisioterapia concentrada primeiro na recuperação dos movimentos da articulação e posteriormente o fortalecimento elaborado para proteger o novo ligamento.