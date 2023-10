Neymar ficará um ano sem jogar após sofrer lesão no joelho esquerdo

Neymar ficará um ano fora dos gramados após lesão sofrida no joelho esquerdo, durante o jogo contra Uruguai desta terça-feira, 17, válido pelas Eliminatórias da Copa 2026. O craque saiu de maca do gramado pouco antes do término do primeiro tempo.

Após arrancada no meio campo, Neymar conseguiu se desvencilhar da marcação, mas ao pisar, sofreu a lesão e imediatamente pediu substituição. Ao fim da primeira etapa, Neymar não conseguiu pisar para ir ao vestiário e deixou o campo com ajuda.

Segundo comunicado da CBF, o jogador passou por exames clínicos e de imagem que detectou ruptura do ligamento cruzado anterior. Atualmente jogando pelo Al-Hilal da Arábia Saudita, é provável que o camisa 10 fique fora pelo restante da temporada.

Veja o comunicado da CBF

"O atacante Neymar Jr. da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, passou por exames clínicos e de imagem nesta quarta-feira (18), que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Na noite desta terça-feira (17), Neymar sofreu entorse do joelho durante jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, em Montevideo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026.

O atacante passará por procedimento cirúrgico, em data ainda a ser definida, para correção das lesões. O departamento médico da Seleção Brasileira, sob a supervisão do Dr. Rodrigo Lasmar, e do Al Hilal, estão em contato permanente e alinhados na recuperação do atleta."

Lesões constantes

Neymar tem tido muitas lesões nos últimos anos. A última foi durante a Copa do Mundo em que ele ficou fora de dois jogos da fase de grupos da Copa do Mundo, devido a um entorse no tornozelo ocorrido no jogo de estreia. O jogador passará por cirurgia, porém a data ainda não foi definida.