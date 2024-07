Pela primeira vez, medalhistas de ouro no atletismo receberão prêmio em dinheiro

Os Jogos Olímpicos são o auge da carreira de muitos atletas, oferecendo a chance de ter seus nomes gravados na história. No entanto, ao contrário de outros esportes profissionais, a recompensa financeira não é garantida para os atletas olímpicos.

Nas Olimpíadas de 1896, os vencedores recebiam um ramo de oliveira e uma medalha de prata ao invés das cobiçadas medalhas de ouro, prata e bronze. O design das medalhas também evoluiu, e desde 1960, elas são penduradas no pescoço dos atletas — anteriormente, ficavam presas ao peito.

Mas uma coisa continuou ao longo das décadas: o debate sobre premiar atletas olímpicos em dinheiro. Embora o Comitê Olímpico Internacional (COI) não ofereça prêmios em dinheiro diretamente, a organização redistribui 90% de sua receita para ajudar no desenvolvimento de esportes e atletas globalmente.

Mesmo assim, várias federações e comitês nacionais, como o Comitê Olímpico e Paraolímpico dos EUA, já oferecem compensações financeiras por medalhas, com US$ 37.500 por uma medalha de ouro.

Agora, em 2024, a World Athletics anunciou que premiará os medalhistas de ouro com US$ 50.000 (cerca de R$ 250 mil) em todas as 48 provas de atletismo. No caso das provas de revezamento, o valor será dividido entre a equipe.

A entidade de atletismo espera expandir o prêmio em dinheiro para medalhistas de prata e bronze nos próximos Jogos. Além disso, a Associação Internacional de Boxe (IBA) também oferecerá prêmios financeiros substanciais aos seus medalhistas.

Quanto vale o ouro no atletismo?

A partir de 2024, todo medalhista de ouro nas 48 provas de atletismo receberá cerca de R$ 250 mil (US$ 50.000).

Quanto os atletas brasileiros recebem nas Olimpíadas?

Apesar do comitê internacional não distribuir prêmios, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) oferece um incentivo em dinheiro aos atletas.

Em 2024, medalhistas de ouro vão levar R$ 350 mil; os de prata, R$ 210 mil e, os de bronze, R$ 140 mil. Já os grupos que conquistarem medalhas receberão R$ 700 mil, R$ 420 mil e R$ 280 mil, respectivamente.

Nos Jogos em Tóquio, o COB distribuiu R$ 5,2 milhões em premiação após a delegação brasileira conquistar 21 medalhas (sete de ouro, seis de prata e oito de bronze).

